Meer PlayStation-titels op iPhone en iPad

Sony zoekt een ‘Head of Mobile’ voor de PlayStation Studios van Sony Interactive Entertainment, gevestigd in Californië. In de vacature-omschrijving staat dat het plan is om games van consoles en pc’s naar de mobiele platformen te brengen. De focus ligt daarbij op het omzetten van de meest populaire games naar mobiel. Het kan wel even duren voordat jouw favoriete game speelbaar is op de iPhone of iPad. Volgens de roadmap wil Sony er drie tot vijf jaar voor uittrekken.



Sony heeft al een paar games uitgebracht op mobiel, onder het PlayStation Mobile-label. Zo kun je nu al ‘Run Sackboy! Run!’ spelen en ‘Uncharted: Fortune Hunter’. Ook zijn enkele pc-omzettingen van PlayStation-games uitgebracht, zoals ‘Horizon: Zero Dawn’ en ‘Everybody’s Gone to the Rapture’. Voorheen bracht Sony veel meer mobiele games uit, toen het bedrijf nog zelf smartphones maakte onder de titel Xperia. Ook waren er handheld spelconsoles zoals de PlayStation Portable en de PS Vita. Met de Remote Play-app kun je ook PlayStation games op je iPhone en iPad spelen.

Nintendo is al een stap verder: dit bedrijf bracht in 2017 al games uit zoals ‘Super Mario Run‘ en ‘Fire Emblem Heroes‘. Die zijn goed ontvangen, dus de kans dat Sony hiermee ook gaat scoren is vrij groot. Heb je een PlayStation-console, dan kun je in ieder geval de PlayStation DualShock 4 controller al gebruiken voor je mobiele games.