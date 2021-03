Google Maps is zowel op iOS als Android nog altijd een populaire navigatie-app. Wil je bij het navigeren ook meer rekening gaan houden met het milieu, dan is er goed nieuws. In een blogpost kondigt Google aan dat Google Maps in de komende maanden diverse nieuwe functies krijgt, waarvan een aantal ook in Nederland beschikbaar komen. De belangrijkste toevoeging zijn de eco-vriendelijke routes.



Google Maps: eco-vriendelijke routes en milieuzones

In veel navigatie-apps kan je vaak kiezen voor de snelste route of de kortste route. Google Maps komt nu met de eco-vriendelijke routes. Hiermee laat Google Maps automatisch de meest milieuvriendelijke route zien, waarbij het minste CO2-uitstoot is. Is de eco-vriendelijke route een stuk langzamer, dan kun je zelf kiezen of je toch deze route wil rijden.

Als je toch liever altijd de snelste route wil zien, dan kun je dit aangeven in de instellingen. Dergelijke routes zijn te herkennen aan het groene blaadje. Google laat weten dat de functie later dit jaar wereldwijd beschikbaar komt voor zowel iOS als Android.

In het verlengde daarvan zijn de waarschuwingen voor milieuzones. Google Maps waarschuwt als een geplande route door een milieuzone gaat. Veel steden wereldwijd hanteren dergelijke millieuzones, waarbij je een boete kan krijgen als je met een milieuonvriendelijke auto door het centrum rijdt. In Nederland hebben onder andere Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zo’n milieuzone. Google Maps geeft aan wat de regels zijn en geeft met een kader ook weer waar de milieuzone is.

Deze functie komt vanaf juni beschikbaar voor iOS en Android, onder andere in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In Apple Kaarten bekijk je al waar de milieuzones zijn.

Een laatste toevoeging met betrekking tot weer en milieu is het bekijken van het huidige weer en de luchtkwaliteit op de kaart. Met de weerlaag zie je de weersverwachting per uur. De weerlaag is als kaart te activeren, zodat je precies ziet hoe het weerbeeld op de locaties is. Deze functie komt over enkele maanden wereldwijd beschikbaar voor iOS en Android. De kaartlaag voor luchtkwaliteit kom teerst in Australië, India en de VS. Later komt dit nog naar meer landen.

Google Maps gaat het ook makkelijker maken om te zien hoeveel tijd het kost om bij je bestemming te komen met de verschillende beschikbare vervoersmiddelen. In een enkele weergave zie je het verschil in reistijd tussen auto, openbaar vervoer of fiets, zonder dat je tussen tabbladen hoeft te wisselen. De suggesties voor je routes worden ook aangepast op de manieren waarop je vaak reist. Ga je vaak met de fiets, dan krijg je ook meer suggesties daarvoor. Ook kijkt Google Maps naar de populaire reismethodes in de omgeving.

Google Maps krijgt Indoor Live View

In 2019 kreeg Google Maps de Live View-functie. Daarmee kan je met behulp van augmented reality lopend je route vinden, doordat via de camera van je iPhone pijlen in de echte omgeving verschijnen. Door je iPhone de juiste kant op te richten, geeft Google Maps precies aan waar je moet zijn. Deze functie komt ook beschikbaar voor indoor navigatie, zoals luchthavens, stations en winkelcentra. Je weet daardoor waar de dichtstbijzijnde lift, toiletten of gates zijn.

De functie komt in eerste instantie beschikbaar in meerdere Amerikaanse winkelcentra. Later volgen luchthavens, winkelcentra en stations in Tokyo en Zurich. Andere plaatsen worden later toegevoegd.