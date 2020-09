Geen update voor oudere Fitbit-smartwatches

Voor de Fitbit Sense en de Versa 3 staat de update naar Fitbit OS 5.0 nu voor je klaar. Er zitten verbeteringen in op het gebied van de navigatie en gebruikersinterface. Fitbit OS 5.0 staat al voorgeïnstalleerd op de nieuwe hardware en in een blogposting voor developers legt Fitbit in wat het allemaal inhoudt. Volgens de Google-dochter is het de “grootste en meest impactvolle smartwatch-update sinds de introductie van de Fitbit Ionic in 2017“. Maar juist die Ionic krijgt geen update meer en dat geldt ook voor de Versa 1, Versa 2 en Versa Lite. Al deze modellen zijn na 2017 verschenen.



Apple brengt nog wel een software-update uit voor de Apple Watch Series 3 uit 2017, maar dat gaat niet helemaal zonder problemen. Gebruikers klagen over willekeurig vastlopen en performanceproblemen, terwijl er bij de installatie ook van alles mis ging. Fitbit zal niet tegen dergelijke problemen aanlopen, want ze staan het updaten van eerdere modellen helemaal niet toe.

In versie 5.0 van de Fitbit-firmware is de grootste verandering te vinden op het gebied van navigatie. Van links naar rechts vegen brengt je een stap terug en als je op de zijknop drukt ga je altijd terug naar de wijzerplaat – net als op de Apple Watch. Wel zit er nog steeds de beperking in dat je maar maximaal 5 wijzerplaten mag installeren, terwijl het op de Apple Watch bijna oneindig is. Fitbit heeft dan weer als pluspunt dat er wijzerplaten van derden zijn, die je vaak een paar minuten kunt proberen en daarna voor €1,49 kunt aanschaffen.

Fitbit OS heeft verder een nieuw systeemfont: Raiju. Deze is zo ontworpen dat er beter gebruik wordt gemaakt van de ruimte op het scherm. De grootte van knoppen en andere elementen op het scherm is aangepast, zodat je het makkelijker kunt bedienen tijdens het wandelen of rennen. Ontwikkelaars zullen hun apps hiervoor moeten aanpassen, want het gebeurt niet automatisch. Wat er allemaal gedaan moet worden is te lezen in de blogposting.

Voor ontwikkelaars kan het frustrerend zijn dat de meeste apps niet met Fitbit OS 4 als 5 tegelijk compatibel zullen zijn. Mensen die op Fitbit OS 4 blijven hangen zullen waarschijnlijk geen nieuwe functies meer krijgen. We verwachten wel dat de fabrikant nog wel een tijdje beveiligingslekken en bugs blijft oplossen.

Fitbit Sense, iets voor jou?

Zit je te azen op de nieuwe Fitbit Sense, omdat je een Apple Watch niet ziet zitten? We zijn momenteel aan het testen met deze nieuwe smartwatch (sorry, de Apple Watch Series 6 review kreeg even voorrang) en zullen binnenkort verslag doen van onze ervaringen! Eén van de dingen waar we in ieder geval al tegenaan liepen is dat je met de Sense niet spontaan bloedzuurstof SpO2 kunt meten. Je moet een speciale wijzerplaat instellen (één van de toegestane 5) en na een nacht slapen krijg je een meting (bijvoorbeeld 96%) en de reeks waarbinnen de metingen hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld 95%-98%). Uiteraard gaan we in onze review extra de nadruk leggen op de verschillen met de Apple Watch!