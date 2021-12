iCulture Vandaag: dit was dinsdag 14 december 2021

Vandaag duiken we verder in de mogelijkheden van de HomePod en HomePod mini. Want dankzij de ondersteuning voor Nederlands, is er ineens meer mogelijk. Zo kun je muziek afspelen met Siri op de HomePod en laten we je ook zien hoe de Intercom-functie werkt. En als je nog vragen hebt, vind je de antwoorden misschien wel in onze HomePod mini FAQ. Dat en nog veel meer ander nieuws in deze iCulture Vandaag!



Vragen over de HomePod mini? In onze uitgebreide en bijgewerkte HomePod mini FAQ vind je de antwoorden!

Air Miles (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Je kan je Air Miles kaart nu weer in Wallet zetten.

Scanner Pro-Documenten Scannen (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.2+) - Met de Magic Eraser kun je bij scans je vingers, oneffenheden en meer wegpoetsen.

Albert Heijn supermarkt (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Je kan bij de zoekfunctie filteren op allerlei opties, zoals de Nutri-Score.