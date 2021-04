Apple heeft de prijzen van de iMac 2021 bekendgemaakt, maar we wisten tot nu toe nog niet wat de upgrades en extra's kosten. Via een verborgen link hebben we het achterhaald.

Apple verkoopt drie uitvoeringen van de iMac 2021. Het instapmodel heeft wat beperkingen: zo heb je geen Gigabit Ethernet en krijg je geen Touch ID meegeleverd op je toetsenbord. Je kunt dit uitbreiden, maar daar zijn wel extra kosten aan verbonden. Omdat je de iMac 2021 nog niet officieel kunt bestellen, zijn de prijzen van deze extra’s ook nog niet zichtbaar. Dankzij een oplettende iCulture-lezer konden we dit echter achterhalen, via linkjes die nu nog verborgen zijn.



Technische upgrades:

Deze extra’s kun je aanschaffen:

16GB RAM (ipv 8GB standaard): €230 extra

512GB SSD (ipv 256GB standaard): €230 extra

1TB SSD (ipv 256GB standaard): €460 extra

1TB SSD (ipv 512GB standaard): €230 extra

2TB SSD (ipv 256GB standaard): €920 extra (niet mogelijk op instapmodel)

2TB SSD (ipv 512GB standaard): €690 extra (alleen mogelijk op duurste model)

Upgrade naar Gigabit Ethernet: €26 extra (alleen bij instapmodel, de duurdere modellen hebben dit standaard)

Wil je extra RAM in je iMac 2021, dan is er één mogelijkheid: je kunt van 8GB naar 16GB gaan en dat kost je €230 extra. Of het nodig is, is zeer de vraag want uit de eerste ervaringen met de MacBooks met M1-chip blijkt dat deze ook in de standaardconfiguratie prima presteren.

Bij de SDD-opslag kun je kiezen voor 512GB of 1TB bij de twee goedkoopste modellen. Het topmodel is uit te breiden naar 2TB, maar dat kost je wel wat poen.

Verder is het goed om te weten dat de Gigabit Ethernet-poort voortaan geïntegreerd zit in de stroomadapter. Behalve bij het instapmodel, maar je kunt voor €26 extra zorgen dat je een andere stroomadapter krijgt, mét Ethernet-poort!

Muizen en toetsenborden:

Ruil je muis in voor een trackpad, of kies een model met Touch ID:

Magic Trackpad (ipv Magic Mouse): €50 extra

Magic Mouse + Magic Trackpad (ipv alleen Magic Mouse): €135 extra

Magic Keyboard met Touch ID: €50 extra (alleen instapmodel; wordt standaard geleverd met toetsenbord zonder Touch ID)

Magic Keyboard met Touch ID en nummerblok: €76 (instap)/€26 (midden en high-end) extra (instapmodel wordt geleverd met toetsenbord zonder Touch ID)

Apple heeft nu een Magic Keyboard met Touch ID, maar die krijg je niet als je het instapmodel kiest. Voor €50 extra krijg je alsnog Touch ID op je toetsenbord. Wil je een groter model met nummerblok, dan kan dat ook tegen betaling.

Software:

Dit is het minst spannende gedeelte. Je kon altijd al je Mac laten voorzien van software en de prijzen daarvoor zijn niet erg verrassend.

Final Cut Pro voorgeïnstalleerd: €329,99 extra

Logic Pro voorgeïnstalleerd: €229,99 extra

De iMac 2021 pre-order begint vandaag, dus zorg dat je er klaar voor zit. Meer weten over de iMac 2021? Lees dan onze artikelen en je bent meteen op de hoogte!