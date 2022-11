tvOS 16.1.1 lost Apple TV-opslagbug op

De nieuwste Apple TV 4K met 128GB had een bug waardoor het bij sommige gebruikers niet mogelijk was om meer apps te installeren als er al 64GB gebruikt was. Hierdoor kon de volledige opslagcapaciteit niet benut worden. We vermoedden al dat het hier ging om een bug en de nieuwe update lijkt dit dus te bevestigen. tvOS 16.1.1 lost dit probleem op.



tvOS 16.1.1 is alleen beschikbaar op de derde generatie Apple TV 4K 2022, die eerder deze maand beschikbaar kwam. Vermoedelijk werd het 128GB model niet goed door het besturingssysteem herkend, waardoor er een melding kwam dat de opslagruimte al vol was, terwijl deze in feite maar voor de helft gevuld was. De update die Apple nu uitgebracht heeft, moet dit probleem dus verhelpen.

Het gebeurt niet vaak dat Apple op de Apple TV dergelijke specifieke bugs moet verhelpen met een tvOS-update. Meestal verschijnen tvOS-updates tegelijkertijd met de updates voor andere besturingssystemen, waarbij er beveiligingsproblemen opgelost worden of achter de schermen wat zaken aangepast worden. Maar nu gaat het dus om een update om dit specifieke probleem op te lossen, alleen voor de nieuwste Apple TV 4K 2022. tvOS 16.1.1 heeft buildnummer 20K80.

Bekijk ook 128GB-opslag van nieuwe Apple TV (nog) niet zomaar volledig te gebruiken [Update] Het is momenteel niet voor iedereen mogelijk om de volledige opslagcapaciteit van de nieuwste Apple TV te gebruiken. Door een probleem kun je niet meer nieuwe apps downloaden als je boven de 64GB zit. Maar niet iedereen heeft last van dit probleem.

tvOS 16.1 downloaden

tvOS 16.1 is alleen beschikbaar op de Apple TV 4K (de 2022-versie). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 16.1.1 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.