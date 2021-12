Nog snel in de Apple Store een online besteld cadeautje voor de kerst ophalen? Dan kun je niet in Amsterdam terecht. De winkel is de komende week namelijk gesloten, mogelijk vanwege COVID. Reparaties en bestellingen ophalen is dus niet mogelijk.

Apple Amsterdam dicht

Het gebeurt wel vaker dat Apple Stores worden gesloten, zonder dat Apple een verklaring geeft. Precies een jaar geleden ging Apple Haarlem een paar dagen dicht, waarschijnlijk vanwege een COVID-uitbraak en nu is Amsterdam aan de beurt. Waar de winkels in Haarlem en Den Haag wel open zijn voor reparaties en afhalen van bestellingen, is Amsterdam tot en met zondag 26 december in ieder geval helemaal gesloten. Wel gelden er daar beperkingen: zo zijn de openingstijden ingekort tot 17:00 uur en kun je dus alleen op afspraak terecht voor het ophalen van een bestelling en een Genius Bar-afspraak vanwege de lockdown die nu geldt. Zomaar even binnenlopen is er niet bij en dat zal de komende weken ook zo blijven. Op zaterdag 25 december (Eerste Kerstdag) zijn alle Apple Stores gesloten, ook die in Brussel.



Two more Apple stores close on Covid, adding to 5 other closures over the past week. These are due to employee cases, not local conditions. https://t.co/Ww7t8vLLom https://t.co/Wo7hdIgHF7 — Mark Gurman (@markgurman) December 18, 2021

In Amsterdam zijn de deuren helemaal op slot en dat geldt overigens ook voor sommige andere Apple Stores wereldwijd. Zo is Apple Lincoln Road in Miami Beach tijdelijk gesloten en ook Apple Crocker Park is niet te bezoeken , beide vanwege een COVID-uitbraak. Eerder gingen al Apple Houston Galleria (Texas) en Apple Eton (Ohio) op slot , niet vanwege lokale regelgeving maar vanwege een besmetting.

Apple heeft in Nederland te maken met strengere regels, net als veel andere niet-essentiële winkels. Reparaties en afhalen zijn wel toegestaan, lekker door de winkel slenteren niet. Wie nog snel iets moet hebben zou ook eens online bij andere winkels kunnen kijken, zoals Amazon, Coolblue en MediaMarkt. Items zoals AirPods en iPads zijn bij andere winkels vaak goedkoper. Amac hanteert dezelfde adviesprijzen als Apple, maar kan soms producten wel op voorraad hebben waar je bij de Apple Store wat langer op moet wachten.

