We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Swan Song

Sciencefictionfilm over een man (Mahershala Ali) die ongeneeslijk ziek is, maar dat niet aan zijn gezinsleden durft te vertellen. Als gelukkig getrouwde familieman wil hij de werkelijkheid niet onder ogen zien. Hij krijgt van zijn dokter (Glenn Close) de kans om zichzelf te laten klonen. Terwijl Cameron worstelt met de vraag of hij dit moet doen, leert hij meer dan ooit over liefde en leven. Het verhaal speelt zich af in de nabije toekomst.

Bekijken: Swan Song

Ron’s Gone Wrong

Te zien bij: Disney+

Barney heeft een nieuwe beste vriend Ron: een wandelende, onhandige en pratende robot. Ron komt erachter dat zijn robotvriendje niet helemaal werkt. Kan hij Ron nieuwe robottrucjes leren?

Foodtastic

Te zien bij: Disney+

Competitie waarbij foodkunstenaars van over de hele wereld bekende Disney-landschappen namaken met eten. Gepresenteerd door Keke Palmer.

Gomorra (S05)

Te zien bij: Netflix

Vijfde en tevens het laatste seizoen van de Italiaanse misdaadserie over Napels, waar we bijna twee jaar op hebben moeten wachten. Genny (Salvatore Esposito) houdt zich schuil in een ondergrondse bunker, waar hij beschermd wordt door Don Angelo. Vervolgens doet hij een schokkende ontdekking over zijn oude vriend Ciro Di Marzio (Marco D’Amore). Als lid van de Savastano-bende probeert Ciro hogerop te komen, maar wanneer de grote baas Don Pietro (Fortunato Cerlino) in de gevangenis terechtkomt, ontstaat er een onderlinge machtsstrijd.

Selling Tampa (S01)

Te zien bij: Netflix

De powervrouwen van de black-owned makelaardij Allure Realty combineren plezier met zaken en domineren de luxueuze vastgoedmarkt van Tampa.

Archer (S12)

Te zien bij: Netflix

De zachte, stijlvolle spion Archer mag dan wel de vette gadgets hebben, maar hij heeft nog steeds problemen tijdens het contact met zijn baas, die ook zijn moeder is.

The Witcher (S02)

Te zien bij: Netflix

De hekser Geralt, een gemuteerde monsterjager, vindt het moeilijk om zijn plek te vinden in een wereld waar mensen vaak slechter blijken dan monsters.

Over Grenzen (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

De vierdelige serie Over Grenzen onthult de sleutelrol die Nederland en België spelen in de wereldwijze drugsindustrie. De serie verkent de ondergrondse strijd tussen gespecialiseerde politie-eenheden en machtige ondergrondse drugskartels en onderzoekt hoezeer deze lucratieve bedrijfstak inmiddels is doorgedrongen in alle lagen van de maatschappij. Het gevecht dat de drugshandel levert om Europa binnen te dringen, dwars door de havens en grenzen van Nederland en België heen, wordt in wereldwijd perspectief geplaatst en voert de kijker naar Mexico, Brazilië en Oostenrijk om te onderzoeken welke rol deze landen spelen in de productie- en distributieketen van drugs binnen de Benelux.

The Grand Tour (S04)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het onverschrokken trio is voor hun nieuwste avontuur weer terug op vier wielen. Gewapend met sportauto’s denken Richard, James en Jeremy dat ze een comfortabel ritje tegemoet gaan als ze aankomen op het exotische eiland Réunion en op ‘s werelds duurste stuk asfalt racen. Maar een bizarre uitdaging brengt ze naar Madagascar, waar ze moeten afrekenen met ‘s werelds slechtste weg.

Woensel West

Te zien bij: Videoland

Een poging om van de iconische Eindhovense wijk weer een crimineel imperium te maken, loopt volledig uit de hand! Woensel West, een vierdelige crimeserie vol harde grappen.

The Father

Te zien bij: Ziggo

Anthony wil geen hulp van zijn dochter wanneer ouderdom begint op te spelen. Beetje bij beetje begint hij steeds meer te twijfelen aan zijn familie, zijn geest en zelfs aan de werkelijkheid.

Christmas is Cancelled

Te zien bij: Pathé Thuis

Emma’s vader en haar middelbare schoolvriendin beginnen een relatie. Emma doet er alles aan om het gelukkige koppel uit elkaar te drijven.