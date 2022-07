Voormalig 9to5Mac-auteur Michael Steeber weet alles van Apple Stores en heeft zijn kennis nu gebruikt voor een bijzonder project: The Apple Store Time Machine. Wij mochten 'm de afgelopen tijd al proberen en vertellen over onze ervaringen.

Apple Store Time Machine

The Apple Store Time Machine is een Mac-game, maar dan op een andere manier. Het gaat hier vooral om ontdekken en niet zozeer om punten verdienen en levels scoren. In een soort tijdmachine ga je terug in de tijd naar de originele inrichting van vier legendarische Apple Stores, waaronder Apple Fifth Avenue in New York en de allereerste Apple Store Tysons Corner in Virginia (VS). Je kunt rondwandelen en er zitten interactieve elementen in. Je kunt je makkelijk voorstellen hoe dit eruit gaat zien met een Apple-headset, al zul je het voorlopig nog even op de Mac moeten proberen.



Je ziet de betreffende Apple Store zoals deze er op de openingsdag uit zag. Met de knoppen op je toetsenbord (ASDW) kun je vooruit, achteruit en opzij lopen, springen en dergelijke. Kom je bijvoorbeeld bij een Mac met Garageband, dan kun je een animatie afspelen.

Het mooie is dat ook de schermen van de app helemaal in de ‘oude’ stijl zijn gemaakt. Het gaat om de volgende stores:

Tysons Corner: geopend op 19 mei 2001 als allereerste Apple Store. Bekijk de Genius Bar zoals die er in de eerste Apple Store uit zag.

Stanford Shopping Center: geopend op 16 oktober 2004 als de eerste mini store.

Fifth Avenue: geopend op 19 mei 2006, de store die iedereen kent.

Infinite Loop: geopend op 19 september 2015, met exclusieve merchandise.

Zeker als je deze Apple Stores nog nooit in hun originele staat hebt gezien is het leuk om eens te kijken. De Apple Store Time Machine doet een sprong terug in de tijd. Eerder maakte Michael al projecten rondom de opening van Apple Tower Theater en Apple Carnegie Library, twee andere recente Apple Stores die je gezien moet hebben. Dit nieuwe project heeft een indrukwekkende hoeveelheid tijd gekost, waarbij op elk detail is gelet.

Bij elke Apple Store krijg je wat uitleg over de winkel zelf en de bediening van de ‘game’. Je wandelt vrij rond en hebt daarbij echt het idee dat je daadwerkelijk in de Apple Store uit die tijd bent beland. Michael heeft veel tijd gestoken in alles zo perfect mogelijk te krijgen.

Apple Store Time Machine downloaden

Wil je het zelf proberen op de Mac dan kan dat gratis via deze link. Je kunt een donatie doen om het project te steunen. Michael heeft ook een wekelijkse nieuwsbrief over Apple Stores, waarin hij je op de hoogte houdt van aanstaande openingen en boeiende ontwikkelingen rondom Apple’s retailnetwerk.