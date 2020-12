Reuters beweerde vorige week nog dat de Apple Car in 2024 in productie gaat. Maar volgens analist Ming-Chi Kuo klopt dat niet. Hij verwacht dat we pas in 2025-2027 in een Apple Car kunnen rondrijden. Ook meldt Kuo dat Apple momenteel niet bezig is met nieuwe HomePods.

Apple Car komt pas in 2025-2027, of later

Kuo denkt dat de Apple Car zich nog steeds in een vroeg stadium bevindt en dat we op z’n vroegst in 2025-2027 iets gaan zien. Daarmee weerspreekt hij de beweringen van Reuters dat de productie in 2024 van start gaat. De onderzoeksnotitie van Kuo legt uit dat veel specificaties nog niet definitief zijn. Kuo zou daarom niet verbaasd zijn als we nog langer moeten wachten, misschien zelfs tot na 2028. In eerdere rapporten dacht Kuo nog dat de Apple Car in 2023-2025 op de markt zou komen, maar de omstandigheden zijn gewijzigd.



Apple’s ontwikkelschema is niet duidelijk, vindt Kuo. Zelfs als alles op rolletjes loopt is 2024 niet meer haalbaar. Door veranderingen in de markt voor elektrische auto’s en zelfrijdende voertuigen en door Apple’s hoge kwaliteitseisen, zou hij niet verrast zijn als het nog verder uitloopt. De markt is volgens Kuo veel te optimistisch over de introductie van de Apple Car en hij raadt investeerders dan ook af om in mogelijke toeleveranciers van auto-onderdelen te investeren.

Kuo heeft ook z’n twijfels hoe succesvol Apple zal zijn met een eigen auto, vooral omdat Apple wat achterloopt op het gebied van kunstmatige intelligentie en deep learning. “Als de Apple Car eindelijk op de markt komt, hebben de huidige merken ten minste vijf jaar aan big data verzameld voor deep learning en AI. Hoe kan Apple, als laatkomer, die achterstand inhalen?”

‘Geen nieuwe HomePods in ontwikkeling’

Kuo waarschuwt ook dat niet alles wat Apple aanraakt in goud verandert. “De markt heeft hoge verwachtingen van de Apple Car. We herinneren investeerders er echter aan dat Apple, ondanks meerdere concurrentievoordelen, niet altijd succesvol is in nieuwe markten. Apple slaagde er bijvoorbeeld niet om in de markt voor slimme speakers voor zich te winnen.”

Volgens Kuo is de vraag naar HomePod en HomePod mini lager dan verwacht en is de ontwikkeling van nieuwe slimme speaker-modellen daarom tijdelijk stilgezet. “De concurrentie in de markt voor elektrische voertuigen en zelfrijdende auto’s is nog heftiger dan voor slimme speakers, dus we denken dat het wat te vroeg is om nu al te concluderen dat de Apple Car een succes zal zijn.” Apple’s troef is een unieke monocell-accu, die minder ruimte in beslag heeft en een hogere capaciteit heeft. Dit leidt dot een groter bereik. Tesla CEO Elon Musk reageerde echter op de geruchten dat een monocell-accu “elektrochemisch onmogelijk is”. Ook verklapte hij dat hij in een duistere periode ten tijde van de ontwikkeling van Model 3 bereid was om Tesla aan Apple te verkopen. Maar CEO Tim Cook silde niet eens praten.