iCulture Vandaag: dit was vrijdag 12 maart 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 12 maart 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Bijna alles kun je tegenwoordig met HomeKit kopen. Lampen en sensoren ken je natuurlijk al, maar wat dacht je van een luchtbevochtiger? We hebben de VOCOlinc MistFlow getest, zodat je kunt kijken of dat misschien iets voor jou is. Dat en meer in deze iCulture Vandaag.



Nieuws en opinie

​

Deals

​

Tips en uitleg

​

Accessoires en devices

​ Lees in onze VOCOlinc MistFlow review wat we vinden van deze luchtbevochtiger met HomeKit.

​

Apps

Zo kun je muziek herkennen met verschillende apps op je iPhone en iPad.

​

​