Weekend-kijktips: Cherry, Love In the Time of Corona en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nu bij Apple TV+: Cherry

Cherry is een nieuwe film met Tom Holland en Ciara Bravo, die nu te kijken is op Apple TV+. Het gaat over een jonge arts die in het leger werkte en nu last heeft van posttraumatische stressstoornis (PTSD) en een drugsverslaving. De film is geregisseerd en geproduceerd door de broers Russo. De film is geïnspireerd op het boek met dezelfde naam.

Een jonge man uit Ohio ontmoet de liefde van zijn leven, maar dreigt haar te verliezen door een reeks slechte beslissingen en moeilijke levensomstandigheden. Tom Holland speelt de titelrol als losgeslagen personage. Hij heeft zijn studie niet afgemaakt, vertrekt naar Irak als legerarts en houdt het daar alleen vol door aan zijn ware liefde Emily te denken. Als hij als oorlogsheld naar huis terugkeert, is het gevecht echter nog niet voorbij. Hij krijgt te maken met de demonen van PTSD en raakt verstrikt in een spiraal van drugsverslaving. Als zijn geld op raakt probeert Cherry met bankovervallen zijn verslaving te financieren. Daarbij raakt hij wel Emily kwijt.

Cherry is een duister coming-of-age-verhaal waar toch ook wel wat humor in zit, over een man op een universele zoektocht naar een doel en menselijke connectie. De film was in februari al in Amerikaanse bioscopen te zien en is nu te streamen. Apple zou er meer dan $40 miljoen voor hebben betaald om Cherry exclusief op Apple TV+ te kunnen aanbieden.

Bekijken: Cherry

Love In the Time of Corona

Te zien bij: Disney+

Hou je van mooie liefdesverhalen, dan zit je goed bij Love In the Time of Corona, een woordspeling op de beroemde roman ‘Love in the Time of Cholera’ van Gabriel García Márquez. In deze 4-delige miniserie komen de verhalen langs van meerdere mensen, die tijdens de quarantine zitten opgesloten met hun geliefden, of elkaar juist niet kunnen zien. Zo zien we een oudere dame die bijna 50 jaar getrouwd is en niet bij haar aan Alzheimer leidende man kan zijn. Maar ook een meisje dat met haar non-binary beste vriend samenwoont en zich afvraagt of ze eigenlijk niet beter een relatie kunnen beginnen in plaats van wanhopig op zoek gaan naar de waren. Alle vier afleveringen zijn sinds 12 maart te zien op Disney+ via het Star-kanaal. Hartverwarmend!

Own The Room

Te zien bij: Disney+

Documentaire op Disney+. Kan jouw idee de wereld veranderen? De film volgt vijf studenten uit verschillende werelddelen die het tegen elkaar opnemen voor de Global Student Entrepreneur Awards. Santosh komt uit een klein boerendorpje in Nepal, Alondra werkt achter de kassa in de bakkerij van haar ouders in Puerto Rico, Henry is een getalenteerd programmeur uit Nairobi, Jason weet alles van marketing en komt uit Griekenland en Daniela is een immigrant die de crisis in Venezuela is ontvlucht. De moesten allemaal moeilijke situaties overwinnen om hun droom te kunnen vervullen, maar deze film laat zien dat er altijd nog hoop is… op die prijs van $100.000 waarmee ze de wereld kunnen veranderen.

Marvel Studios: Assembled

Te zien bij: Disney+

Elizabeth Olsen, Paul Bettany en het creatieve team van WandaVision laat zien wat er achter de schermen gebeurt. In een serie documentaires zie je hoe op basis van klassieke sitcoms het idee van WandaVision ontstond en hoe het team tot het uiterste gaat om bepaalde filmmethoden te imiteren, die dateren uit de begindagen van de televisie. Je ontdekt ook tegen welke unieke uitdagingen de crew aan liep om een complete aflevering met livepubliek te filmen.

The One (S01)

Te zien bij: Netflix

Alles draait om liefde en leugens als een DNA-onderzoeker een nieuwe manier ontdekt om de ideale partner te vinden, en een gewaagde nieuwe datingservice ontwikkelt.

Caïd / Dealer

Te zien bij: Netflix

De spanning loopt op in deze serie met pseudoauthentiek beeldmateriaal als twee filmmakers een bendegebied binnendringen om een videoclip voor een rapper op te nemen.

Last Chance U: Basketball (S01)

Te zien bij: Netflix

‘Last Chance U’ komt naar East Los Angeles. Een zeer gemotiveerde coach traint jonge mannen die willen uitblinken tijdens hun universitaire studie.

Gemini Man

Te zien bij: Amazon Prime Video

Henry is een moordenaar op leeftijd die van plan is zijn carrière de rug toe te keren. Zijn opdrachtgevers willen hem echter niet laten gaan en maken een kloon van hem. Hierdoor moet Henry het opnemen tegen zijn jongere versie.

Making Their Mark (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Making Their Mark is een ongekende reis in het heiligdom van de populairste sport in Australië in het meest uitdagende jaar ooit. Spelers, coaches en bestuursleden van zes teams in de Australian Football League navigeren een uniek jaar in een spannend portret van een elitesport.

Transplant

Te zien bij: Ziggo

Ziekenhuisserie over een SEH-arts die zijn geboorteland Syrië ontvluchtte om naar Canada te komen en nu talloze obstakels moet overwinnen om zijn carrière op de spoedeisende hulp te hervatten. De eerste twee afleveringen van seizoen 1 zijn nu te kijken.

Keepers

Te zien bij: Disney+

Wanneer drie vuurtorenwachters afgelost moeten worden na 6 weken, zijn de mannen verdwenen. De telefoon is defect, de tafel is gedekt en er ontbreken twee gele overalls.

Pineapple Express

Te zien bij: Film1

Dale Denton, een luie wietroker, heeft maar één reden om zijn even luie dealer Saul Silver op te zoeken: om wiet te kopen, vooral het zeldzame ‘Pineapple Express’.