Diverse Beats-producten met pensioen

Het gaat om de Powerbeats (ca. 125 euro), de Beats Solo Pro (ca. 225 euro) en de Beats EP (ca. 80 euro). Allemaal zijn ze geen directe concurrenten voor de pas aangekondigde Beats Fit Pro en ze zijn – op de Beats EP na – ook niet verouderd, maar blijkbaar wilde Beats het aanbod wat meer stroomlijnen. Gisteren verkocht Apple ze nog, maar nu zijn ze uit de virtuele schappen gehaald. De Beats Solo Pro werden in 2019 aangekondigd als de eerste Solo-hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking en andere slimme functies zoals Hé Siri. Er zat ook een Lightning-poort in om op te laden. De draadloze Powerbeats werden in 2020 geïntroduceerd ter vervanging van de Powerbeats3. Het uiterlijk leek op de Powerbeats Pro, maar met een kabel tussen beide oortjes.



Het oudste product dat nu het veld moet ruimen is de Beats EP. Dit is een hoofdtelefoon uit 2016, die als goedkopere optie zonder poespas verscheen. Er zat geen ruisonderdrukking op en werkte met een 3,5mm plug. Door deze producten weg te halen uit de winkel en van de Beats By Dre-website ziet de line-up een er een stuk simpeler uit.

Je kunt nu kiezen uit deze (draadloze) producten:

Daarnaast is de Beats Pill+ speaker nog steeds in het assortiment bij Apple. Je kunt de producten die nu zijn weggehaald nog steeds bij diverse winkels vinden. Dat geldt ook voor de producten die nog verkrijgbaar blijven, zeker wat de Beats Flex betreft. Apple verhoogde de prijs van deze oortjes met nekband onlangs van €49,95 naar €69,95. In de Verenigde Staten is de prijs inmiddels weer omlaag gegaan naar het oude niveau, maar bij de Europese Apple Stores betaal je momenteel nog steeds de verhoogde prijs. Je bent beter af door elders te gaan shoppen.

Hieronder kun je zien wat je over het algemeen voor de nu gepensioneerde producten betaalt.