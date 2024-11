Wist je dat er een manier was waarop je samen naar muziek kan luisteren, elk met een eigen setje AirPods of Beats-hoofdtelefoon? Je kunt dan twee sets oordopjes of hoofdtelefoons aan een iPhone, iPad of Apple TV koppelen, zodat je samen naar exact hetzelfde kunt luisteren. De functie werkt dus met AirPods en bepaalde Beats-apparaten. Gek genoeg werden de Beats Studio Pro en Beats Studio Buds+, die vorig jaar uitgebracht werden, nog niet ondersteund. Sinds augustus

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 21 augustus 2024 over de Beats Studio Pro

Audio delen met Beats Studio Pro

Audio delen is dankzij firmware-update 2C301 mogelijk met de Beats Studio Pro. Deze nieuwe versie vervangt de 2B68-update die sinds de release van de hoofdtelefoon beschikbaar is. Het updaten van de Beats Studio Pro gaat automatisch. Zorg ervoor dat je Beats Studio Pro opgeladen wordt en in verbinding staat met je iPhone, iPad of Mac. Je kunt checken of je de nieuwste update hebt door de hoofdtelefoon te verbinden en naar je Bluetooth-instellingen te gaan. Tik daar op het i’tje en scroll omlaag om de firmwareversie te controleren.

Om de audio delen-functie te gebruiken, speel je iets af op de Beats Studio Pro via je iPhone of iPad. Vervolgens ga je naar het Bedieningspaneel en tik je op het AirPlay-icoontje. Onder je verbonden hoofdtelefoon vind je een Deel audio-knop. Je kunt de audio naar een Beats Studio Pro combineren met elke andere geschikte hoofdtelefoon of oordopjes, zoals AirPods.

De Beats Studio Pro-hoofdtelefoon is in tegenstelling tot sommige andere Beats-apparaten niet voorzien van Apple’s H1- of H2-chip, maar van een eigen Beats-chip. Dat is dan ook de reden dat sommige Apple-functies, waaronder het delen van audio, niet (direct) beschikbaar was. Dat de functie nu alsnog met een firmware-update toegevoegd is, is alleen maar goed nieuws. De nieuwere Solo 4-hoofdtelefoon heeft de functie wel al. De Studio Buds+ oordopjes die recent uitgebracht zijn, zouden de audio delen-functie ook krijgen door middel van een software-update. Of dat nu ook het geval is, is niet helemaal duidelijk.

