Apple heeft de prijs van de Beats Flex-oortjes 40% verhoogd. In plaats van €49,95 betaal je nu €69,95. Een reden voor de prijsverhoging is niet bekend.

Hogere prijs voor Beats Flex

Apple verraste vanochtend met een behoorlijke prijsverhoging van de goedkoopste oortjes uit het assortiment. De Beats Flex, die we ooit voor veertig euro bij Amazon hebben aangeschaft om te reviewen, hadden vanaf het begin een adviesprijs van vijftig euro. Nu is de prijs opeens omhoog gegaan naar €69,95. Het gaat niet om een nieuw model en er zijn ook geen andere kleuren.



Apple introduceerde de Beats Flex een jaar geleden als opvolger van de BeatsX met nekband. De prijs is een van de grote pluspunten: je betaalt iets meer dan voor de bekabelde EarPods, maar hebt wel het idee dat je met een modieus product op straat loopt. De in-ear oortjes zijn met een kabel verbonden en gaan twaalf uur mee op een batterij . Er zit ook een W1-chip in.

Wie nog steeds deze oortjes voor €40 wil hebben moet bij Amazon Duitsland zijn. Daar kun je kiezen uit zwart, grijs, geel en blauw. Ook andere winkels hebben hun prijs nog niet aangepast. Wil je liever door een vriendelijke Apple-medewerker geholpen worden in een fraaie winkel, dan kun je voor €70 bij Apple terecht.

De Apple Store heeft nog niet de juiste prijs doorgegeven aan onze prijsvergelijker. Het is te verwachten dat ook de prijs bij APR’s zoals Amac binnenkort omhoog gaat.

Lees onze Beats Flex-review voor meer informatie over wat je krijgt voor je geld.