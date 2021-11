iCulture Vandaag: dit was maandag 1 november 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 1 november 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag zetten we op een rij welke Apple-producten er in 2021 allemaal al verschenen zijn. En daarin schreven we ook dat we nog een aantal producten zitten te wachten. Eén daarvan werd vandaag meteen aangekondigd: de Beats Fit Pro zijn de nieuwste draadloze oordopjes. Maar helaas moeten we er nog wel een tijdje op wachten. Ook komt er volgend jaar mogelijk een functie genaamd crashdetectie, waardoor de Apple Watch een auto-ongeluk kan herkennen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

​ De Beats Fit Pro zijn officieel aangekondigd. Maar een tegenvaller: voorlopig verschijnen ze nog niet bij ons.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Notability (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Notability is overgestapt op een freemium betaalmodel zodat iedereen de app kan proberen. De Notability-app is inclusief alle functies nu ook gratis voor scholen. In versie 11.0 zitten nog heel veel andere nieuwe functies.

, iOS 13.0+) - Notability is overgestapt op een freemium betaalmodel zodat iedereen de app kan proberen. De Notability-app is inclusief alle functies nu ook gratis voor scholen. In versie 11.0 zitten nog heel veel andere nieuwe functies. ABN AMRO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Er is meer mogelijk met de app en de chatbot is voor iedereen toegevoegd.