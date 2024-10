Vuur & Vlam (2024)

In Vuur & Vlam heeft perfectionist Evi (Bo Maerten), na een lange zoektocht, de hoop op liefde opgegeven en daten volledig afgezworen. Toch haalt Evi’s vriendin Noa haar over om mee te gaan naar een speeddate-evenement in een penthouse restaurant. Evi geeft het nog één kans, maar ook daar lijkt de ideale man ver te zoeken: computernerds, vaders met gefaalde huwelijken, kansloze macho’s en pre-midlife crisis hipsters voeren de boventoon. Wanneer er een brand uitbreekt en iedereen als ratten in de val opgesloten is, worden de alleenstaanden gedwongen om dichter tot elkaar te komen en zichzelf eindelijk open te stellen. Er ontstaat een vonk tussen Evi en chef-kok Vince (Alkan Çöklü). Maar zullen ze erin slagen om uit het gebouw te ontsnappen, of wordt hun eerste date meteen hun laatste?