Nieuw op Apple TV+: Surface

Thrillerserie waarin een vrouw (Gugu Mbatha-Raw) na een zelfmoordpoging haar leven weer op de rails moet zien te krijgen. Ze probeert alles wat er in de aanloop gebeurde te analyseren. De eerste afleveringen van deze serie zetten je voortdurend op het verkeerde been. Mbatha-Raw speelde eerder in Loki, Doctor Who en een aflevering van Black Mirror. Vijf maanden na een ongeluk heeft ze geen idee wie ze is of wie de mensen om haar heen zijn. Op basis van allerlei hints probeert ze er chocola van te maken. Oude berichten op haar telefoon, medische en financiële documentatie en de dingen die haar vrienden en familie vertellen.

Het belangrijkste mysterie heeft te maken met Sopie’s ongeval. Het wordt gezien als een zelfmoordpoging, waarbij ze van een boot sprong. Maar is dat het wel? Haar leven is bijna perfect, met veel goede vrienden, een groot huis en een rijke partner (gespeeld door Oliver Jackson-Cohen). Ze begrijpt niet waarom ze dat wilde verlaten en wordt achterdochtig.

Bekijken: Surface

Under the Banner of Heaven (S01)

Te zien bij: Disney+

Het geloof van een vrome detective wordt op de proef gesteld als hij een brute moord onderzoekt die verband lijkt te houden met de spiraal van een gewaardeerde familie in Utah naar LDS-fundamentalisme en hun wantrouwen in de regering

Luizenmoeder – De Film

Te zien bij: Netflix

Directeur Anton heeft zijn functie op basisschool de Klimop naast zich neergelegd. Aangezien er niet gelijk vervanging is, probeert Juf Ank de boel zelf weer op de rit te krijgen. Zoals gewoonlijk gaat dat niet zonder slag of stoot. De coronacrisis heeft alles op scherp gezet, waardoor de ouders nog veeleisender zijn dan voorheen. Er staat een groot themafeest op de planning en een nieuw interim-directeur geeft wat lucht. Al is het de vraag of deze directeur wel het beste met de leerlingen voor heeft.

Justice Served (S01)

Te zien bij: Netflix

Een bende vrijheidsstrijders valt het proces binnen tegen een blanke politieagent die een zwarte man heeft neergeschoten en een gijzeling ontvouwt zich op schermen in het hele land.

Keep Breathing (S01)

Te zien bij: Netflix

Wanneer een vliegtuigje in de Canadese wildernis neerstort, moet de enige overlevende tegen de elementen en haar innerlijke demonen strijden om in leven te blijven.

Pretty Little Liars: Original Sin (S01)

Te zien bij: HBO Max

Twintig jaar geleden werd het arbeidersdorpje Millwood bijna verscheurd door een reeks tragische gebeurtenissen. Nu wordt een groep tienermeiden – een geheel nieuw stel Little Liars — het leven zuur gemaakt door een onbekende Aanvaller en moeten ze boeten voor een geheime zonde die hun ouders twintig jaar gelden begaan hebben… en voor hun eigen zondes. In dit duistere met horror flirtende coming-of-age drama Pretty Little Liars Original Sin zijn we mijlenver verwijderd van Rosewood, maar bevinden we ons nog steeds in het bestaande Pretty Little Liars universum — in een geheel nieuw stadje, met een nieuwe generatie Little Liars.

Paper Girls (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

In de vroege ochtenduren na Halloween 1988 zijn vier krantenbezorgsters Erin, Mac, Tiffany en KJ op hun bezorgroute als ze verstrikt raken in het kruisvuur van strijdende tijdreizigers, waardoor hun leven voorgoed een andere wending krijgt. Ze worden naar de toekomst getransporteerd en ze moeten een manier zien te vinden om terug te keren naar het verleden, een reis die hen oog in oog brengt met de volwassen versies van henzelf. Terwijl ze zich verzoenen met het feit dat hun toekomst heel anders is dan dat ze zich als 12-jarige voorstelden, worden ze opgejaagd door een militante groep tijdreizigers die bekend staat als de Old Watch, die tijdreizen verboden hebben om aan de macht te blijven. Om te overleven moeten de meisjes hun verschillen overwinnen en leren om elkaar, en zichzelf, te vertrouwen.

Echte Gooische Moeders: La Dolce Vita (S01)

Te zien bij: Videoland

Pauline, Bo, Florine en Leslie gaan op girls’ trip door Italië! Ze laten hun gezinnen achter voor een welverdiende mom break vol tijd en aandacht voor elkaar

I Am Zlatan

Te zien bij: Pathé Thuis

Deze film vertelt het bijzondere verhaal van Zlatan Ibrahimović, een jeugdige ambitieuze voetballer die vanuit de achterstandswijk Rosengård in Malmö zich zelf omhoog vecht naar zijn ultieme droom om bij Juventus te spelen. De film gaat over het leven in armoede, de liefde voor voetbal en het niet verloochenen van je roots. Maar vooral over het kind dat besluit om zijn droom te leven.

For Heaven’s Sake (S01)

Te zien bij: Pathé Thuis

De zoektocht naar Harold Heaven, die op mysterieuze wijze verdween uit zijn afgelegen hut in Ontario, Canada, in de winter van 1934.

Eastern Boys

Te zien bij: Cinemember

Parijs, Gare du Nord. Een groep Oost-Europese ritselaars slentert over het station en veroorzaakt overal onrust. David, een welgestelde man van 50 jaar, spot te midden van deze groep Marek; een jonge jongen met een bijzondere uitstraling. David aarzelt niet en spreekt Marek aan. De twee plannen een date tegen betaling. Wanneer David ’s avonds nietsvermoedend zijn deur opent, stormt een groep jongemannen zijn appartement binnen. Ze beginnen een feestje te bouwen en trekken zijn appartement leeg. Maar, dit maakt David niks uit. Zijn aantrekkingskracht voor Marek is te sterk en de twee beginnen elkaar te treffen op reguliere basis. Een prachtige pride-film die op het filmfestival van Venetië werd bekroond met de New Horizons Award.

