Countdown: Paul vs. Tyson (seizoen 1)

In de nacht van vrijdag op zaterdag kon je op Netflix live kijken naar het gevecht tussen influencer, acteur en bokser Jake Paul en veteraan Mike Tyson. Ook kun je bij de streamingdienst kijken naar een documentaire over hun voorbereiding. Tyson is inmiddels 58 en vertelt in deze documentaire dat hij de afgelopen jaren vooral bezig is geweest met wiet roken en paddo’s gebruiken. Ondertussen zien we hoe Jake Paul op een vintage spelcomputer een boksgame speelt, waarin hij Tyson een pak slaag geeft. De eerste aflevering van de driedelige serie is nu te zien, daarna wekelijks op donderdag een nieuwe aflevering.