Jarenlang was het dé oplader die je bij je iPhone kreeg: de 5 Watt adapter die je iPhone langzaam maar gestaag oplaadde. Apple lijkt er echter mee te willen stoppen. Hij is uitverkocht in diverse landen, waaronder Nederland en België.

Geen 5 Watt oplader meer

Nadat de Japanse website Mac Otakara ontdekte dat de 5 Watt usb-adapter niet meer te krijgen is, bleek dat dit in meer landen het geval is. Ook in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en ver daarbuiten (Nieuw-Zeeland, Australië, China) is de 5 Watt-oplader niet meer te vinden. In de Verenigde Staten kun je ‘m nog wel kopen, maar waarschijnlijk niet lang meer.



Apple verkocht de 5 Watt oplader nog steeds voor €25,- en dat is eigenlijk een absurde prijs als je bedenkt dat je voor hetzelfde bedrag de veel modernere, snellere en en krachtiger 20 Watt-adapter aanschaft . De oude adapter zal de afgelopen jaren ook niet meer veel zijn verkocht. Veel mensen hadden er nog wel een paar liggen van eerdere iPhone -aankopen en als je een nieuwe nodig had, waren er genoeg alternatieven (waaronder de MagSafe Charger ).

In de VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Singapore is de trage adapter nog wel verkrijgbaar. Apple leverde ‘m bij alle iPhone-modellen tot en met de iPhone 11. Bij de iPhone 11 Pro kreeg je eenmalig een 18 Watt-adapter met usb-c en daarna is Apple helemaal gestopt met het meeleveren van adapters. Als reden werd genoemd dat het beter voor het milieu was, maar kostenbesparingen zullen ook mee hebben gespeeld.

Wie dat wil kan er nog steeds eentje op de kop tikken, maar een slimme aankoop is het niet. Pas ook op bij goedkope namaak, want die adapters kunnen wel eens brandgevaarlijk zijn.