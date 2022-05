Ben je benieuwd wat Jony Ive zoal op zak heeft? De voormalig ontwerper van Apple heeft een lijstje gemaakt van zijn twaalf favoriete spulletjes en daar zit helemaal niets van Apple bij. Wel een gummetje van 100 euro en een rolmaat van 500 euro. Investeer je je geld liever in een BMW, dan moet je de komende tijd opletten want er zit geen CarPlay in. Door overstap van chipleverancier lukt het niet om bepaalde functies te ondersteunen. Gelukkig komt het later alsnog. Op zich ben je bij Tesla slechter af, want daar wordt CarPlay helemaal niet ondersteund. Gelukkig is er nu een hack om het toch werkend te krijgen. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Zo kun je de Apple Pencil-punt vervangen bij slijtage.

Wachtwoorden importeren in iCloud Sleutelhanger kan sinds kort. We leggen ook uit hoe je kunt exporteren.

Accessoires en devices

Bekijk onze vooruitblik voor de AirPods Pro 2, want die kun je dit najaar verwachten.

Komen er nieuwe AirPods Max-kleuren aan? Dit najaar zou je wel eens meer keuze kunnen hebben.

Apps

​ Met BeAware kunnen slechthorenden beter communiceren. Maar de app werkt helaas (nog) niet in het Nederlands.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Nintendo Switch Online (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Nintendo Switch Online geeft je nu de mogelijkheid om te wisselen tussen de lichte en donkere modus.