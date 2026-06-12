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HomePod software update 27 functies

HomePod krijgt ook nieuwe 27-update: dit zit er in de update

Nieuws iDevices
De HomePod en HomePod mini krijgen ook een 27-update. Maar wat worden de nieuwe functies in HomePod software-update 27? Dit moet je weten.
Benjamin Kuijten -

Er waren twee platformen waar Apple bijzonder weinig aandacht voor had tijdens de WWDC: de Apple TV en de HomePod. Met tvOS 27 komen er gelukkig nog wel wat nieuwe functies, maar hoe zit dat eigenlijk met de HomePod? Tot dusver is er nog maar één nieuwe functie gespot, maar Apple verbetert ook de stabiliteit.

#1 AutoMix komt naar de HomePod

Sinds vorig jaar kun je in Apple Music de functie AutoMix gebruiken. Deze functie zorgt voor soepelere overgangen tussen twee opvolgende nummers, omdat het ritme op elkaar afgestemd wordt en Apple Music precies het juiste moment in het nummer kiest om de in elkaar over te laten vloeien. Dit jaar komt dit ook naar de HomePod en HomePod mini, zodat je het (zonder AirPlay) rechtstreeks op de speakers kan gebruiken. Het is een geavanceerdere versie van de bestaande crossfade-functie, die vorig jaar naar de HomePod kwam.

Apple zegt overigens ook dat AutoMix in iOS 27 beter geworden is, met nieuwe algoritmes voor nieuw soort overgangen.

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#2 Verbeterde prestaties bij AirPlay

In alle software-updates is uitermate veel aandacht voor prestatieverbeteringen en optimalisaties. Dat geldt ook voor de HomePod (en de Apple TV). Apple belooft namelijk dat de AirPlay-verbinding van een iPhone, iPad of Mac naar een HomePod een stuk sneller gaat. Daardoor zul je minder vertraging ervaren bij het afspelen van muziek.

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Meer verbeteringen verwacht met nieuwe hardware

Dat de lijst van nieuwe functies zo karig is dit jaar, heeft waarschijnlijk te maken met het gebrek aan nieuwe producten. Apple zou al tijden in ieder geval een nieuwe HomePod mini op de planning hebben staan, maar vermoedelijk ook een nieuwe grote HomePod. Deze krijgt een snellere chip voor meer geavanceerde functies. Het is de verwachting dat Siri AI hier beschikbaar op komt, al zal dat alleen in het Engels werken. Wellicht houdt Apple nog meer softwarefuncties achter de hand, zodra later dit jaar de nieuwe HomePods aangekondigd worden.

HomePod software-update 27 wordt uitgebracht voor de eerste HomePod, de tweede generatie HomePod en de huidige HomePod mini. Vermoedelijk zal deze versie standaard aanwezig zijn op de aankomende nieuwe modellen.

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