watchOS 26 beta

Nu te downloaden: eerste ontwikkelaarsbeta van watchOS 26.6

Nieuws iDevices
De nieuwste beta van watchOS 26.6 is uitgebracht voor testers. De komende tijd kan er dus weer volop getest worden op de Apple Watch.
Sasha Koevoets -

Apple blijft in hoog tempo nieuwe softwareversies uitbrengen en is nu gestart met het betaprogramma van watchOS 26.6. In deze middelgrote update ligt de nadruk vooral op bugfixes en verbeterde stabiliteit. In dit artikel houden we je op de hoogte van alles wat je moet weten over de beta van watchOS 26.6.

Inhoudsopgave

Meest recente watchOS 26.6 beta

watchOS 26.6 Beta 1

26 mei 2026Apple heeft zojuist de eerste beta van watchOS 26.3 uitgebracht voor ontwikkelaars. Er zijn voor zover bekend nog geen nieuwe functies ontdekt.

watchOS 26 beta

watchOS 26.6 beta downloaden voor ontwikkelaars en testers

Ontwikkelaars kunnen de beta nu installeren via iPhone. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s voor de iPhone en Apple Watch te installeren. In plaats zet je een schakelaar om in de instellingen om beta’s te installeren. Dit doe je voor de iPhone via Instellingen > Algemeen > Software-update en voor de Apple Watch in de Watch-app via Mijn Watch > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van watchOS 26.6 is nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar is moet je je hiervoor aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt. De nieuwste publieke volgt altijd een aantal dagen na de nieuwste ontwikkelaarsbeta en zijn identiek aan elkaar.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Bekijk ook
Publieke beta van iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe en meer

Publieke beta van iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe installeren? Zo doe je dat

Ben je van plan om de publieke beta’s te installeren van iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe? In deze tip leggen we uit hoe je je voorbereidt op de publieke beta’s van Apple en hoe je je aanmeldt voor het publieke betaprogramma. Uiteraard vertellen we ook hoe je de publieke beta’s kunt installeren met een simpel stappenplan.

Tijdlijn watchOS 26.6 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 26.6-beta’s. watchOS 26.6 wordt naar verwachting in juli 2026 voor iedereen met een geschikte Apple Watch uitgebracht.

  • watchOS 26.6 Beta 1: 26 mei 2026 (verschenen; buildnummer 23U5025e)
  • watchOS 26.6 definitief: juli 2026 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten.

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

'watchOS 27 verbetert de Gezondheid-app met een aantal functies'
Nu pas ontdekt: wist je dat Apple stilletjes dit kleine ontwerpdetail van de HomePod mini aangepast heeft?
Krijgen we nog nieuwe hardware tijdens de WWDC 2026? Dit verwachten we
Gerucht: ‘Titanium maakt comeback in toekomstige iPhone Pro-modellen’
Gerucht: 'Apple Watch Ultra 4 krijgt volledig nieuw design en een nieuwe gezondheidsfunctie'

watchOS 26

watchOS 26 is de grote Apple Watch-update van 2025. Het is de opvolger van watchOS 11. In watchOS 26 is er een vernieuwd design, genaamd Liquid Glass, waarbij knoppen meer transparantie hebben met een glasachtige look. Er zijn ook veel nieuwe functies in watchOS 26, waaronder een nieuw Bedieningspaneel, vernieuwde wijzerplaten, een nieuw gebaar om meldingen te negeren, een verbeterde Workout-app, een nieuwe Notities-app en meer. De geschikte modellen voor watchOS 26 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

watchOS 26 bento overzicht
Alles over watchOS 26 watchOS 26 review De beste functies van watchOS 26 Bedieningspaneel in watchOS 26 watchOS 26 wijzerplaten Geschikte modellen voor watchOS 26 watchOS 26 installeren

Ook interessant

watchOS 26 Update

watchOS 26.5 nu te downloaden: deze nieuwe wijzerplaat vind je nu op de Apple Watch

Nieuws 1 reactie
watchOS 26 beta

Release Candidate van watchOS 26.5 voor testers is verschenen

Nieuws
watchOS 26 Update

Apple brengt watchOS 26.4 voor Apple Watch uit: dit is er nieuw

Nieuws

Work-outs starten op de Apple Watch wordt weer véél makkelijker dankzij watchOS 26.4

Nieuws
watchOS 26 beta

Release Candidate van watchOS 26.4 verschenen: zit hier nog wat nieuws in?

Nieuws
watchOS 26 Update

watchOS 26.3 nu beschikbaar voor Apple Watch: dit is er nieuw

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar