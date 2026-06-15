Wat wordt er allemaal nieuw in watchOS 27? De beste functies en handige ontdekkingen van watchOS 27 op de Apple Watch vind je hier overzichtelijk op een rij.

Dit najaar komt Apple met watchOS 27, de volgende grote software-update voor de Apple Watch. De update bevat een paar welkome toevoegingen, hoewel Apple in z’n algemeenheid vooral focust op prestatieverbeteringen en kleine optimalisaties. Toch hebben wij twaalf functies uit watchOS 27 voor je uitgezocht die het verschil kunnen maken, al zul je ze niet allemaal kunnen gebruiken.

#1 Nieuwe appscherm met voorgestelde apps

Het eerste dat je zult zien na het installeren van watchOS 27, is dat het appscherm vernieuwd is. Zodra je met watchOS 27 eenmaal op de Digital Crown drukt, kom je op een nieuw scherm net een dynamisch appgrid. Dat betekent dat je hier zes voorgestelde apps ziet, die je mogelijk wil gebruiken. De apps die hier getoond worden, wisselen dus regelmatig op basis van je gebruik, apps die op de achtergrond actief zijn en meer. In landen waarin Siri AI beschikbaar is, verschijnt in het midden altijd de Siri-app. In Nederland en België is dat dus niet het geval.

Wil je toch weer liever het grotere overzicht met alle apps, dan draai je vanuit dit scherm aan de Digital Crown of tik je op de onderste knop. Je hebt dan weer de lijst- of rasterweergave met al je apps zoals je dat gewend bent.

#2 Nieuw tikgebaar voor slimme stapel

Je kunt sinds een paar jaar op de Apple Watch Series 9 en nieuwer twee keer met je wijsvinger tegen je duim tikken om zonder het scherm aan te raken de slimme stapel met widgets te openen. En door vervolgens achter elkaar met twee vingers dubbel te tikken, scroll je door de lijst heen. Maar wat nou als je een van de widgets wil gebruiken om de app te openen? Dan kun je vanaf watchOS 27 ook eenmaal met je wijsvinger tegen je duim tikken. De geselecteerde widget klapt dan uit naar de volledige desbetreffende app. Zo bedien je je Apple Watch dus bijna helemaal zonder het scherm aan te raken.

#3 Nieuwe Zoek mijn-app

De drie losse Apple Watch-apps voor het zoeken van vrienden, objecten en apparaten, is samengevoegd in een universele Zoek mijn-app. In de kaartweergave zie je waar je vrienden, objecten en apparaten zich bevinden, afhankelijk van wat je bij de filteroptie geselecteerd hebt. Door alles te combineren, hoef je minder na te denken bij welke app je nou ook alweer moet hebben.

Bekijk ook De Zoek mijn-app wordt veel handiger in iOS 27 (én watchOS 27) De Zoek Mijn-app krijgt met de nieuwe updates weer wat handige nieuwe functies. Zo komt de app voor het eerst naar de Apple Watch met watchOS 27 en wordt hij in iOS weer een stukje makkelijker.

#4 Perimenopauze en menopauze vastleggen in Cyclus-app

Met de Cyclus-app kun je in watchOS 27 ook gegevens vastleggen over de perimenopauze en de menopauze. Je gebruikt de app nu al voor het vastleggen van de menstruatie, maar met de ondersteuning voor de menopauze kun je meer met de app doen. Je kunt er symptomen in vastleggen en je krijgt meldingen met extra informatie als alles erop wijst dat er sprake is van de perimenopauze.

Bekijk ook Zo werkt de Cyclus-app op de Apple Watch en iPhone Apple biedt met de Cyclus-app de mogelijkheid om je maandelijkse cyclus bij te houden. Wil je bijvoorbeeld zwanger worden, dan kun je met deze app je temperatuurverloop, vruchtbaarheid en andere zaken vastleggen en volgen. Ook kun je je zwangerschap volgen. Zo werkt het.

#5 Verbeteringen voor Workout Buddy

De Workout Buddy op de Apple Watch, die je tijdens en na het sporten feedback op je prestaties en voortgangen geeft, wordt beter in watchOS 27. Hij kan nu meer soorten feedback geven, onder andere over je tempo, afstand en workoutduur. Ook wordt met watchOS 27 Spaans ondersteund en kun je de functie gebruiken terwijl je iPhone niet in de buurt is.

De functie blijft helaas onbeschikbaar als je Apple Watch op Nederlands is ingesteld.

#6 Verbeterde tracking binnen hardlopen en wandelen

Voor het wandelen en hardlopen binnen (op een loopband) is nu verbeterde ondersteuning toegevoegd. Door verbeterde algoritmes is het meten van de afstanden bij binnen hardlopen en wandelen verbeterd. Daardoor is je meting accurater. Bij dergelijke workouts wordt immers geen gebruikgemaakt van gps, maar berekent de Apple Watch de gelopen afstand zelf.

#7 Verbeterde slimme stapel

De slimme stapel met Apple Watch-widgets krijgt er een paar nieuwe trucjes bij. Er kunnen nieuwe voorgestelde widgets verschijnen, zoals het snel versturen van een verjaardagsberichtje als een van je contacten jarig is. Ook zie je hier nu de locatie van je geparkeerde auto, kun je makkelijk de wekker van je slaapschema wijzigen voor feestdagen en kun je Wallet-kaarten vastpinnen voor snelle toegang.

#8 Verbeterde prestaties en metingen

In het kader van Apple’s opschoonbeurt aan de diverse besturingssystemen, is er ook op de Apple Watch het nodige geoptimaliseerd. Apple belooft betere prestaties en andere optimalisaties in het gebruik. Dit ga je daar van merken:

Efficiëntere batterijbeheer

Stappenteller is accurater

Waterdetectie werkt beter

Betere wifi-verbinding (voor als je iPhone niet in de buurt is)

Apps starten sneller op

Audio afspelen gaat sneller

#9 Slaap werkt beter met andere tijdzones

Als je de slaaptracking op de Apple Watch gebruikt en tegelijkertijd veel de wereld over reist, herken je misschien wel dat het niet altijd lekker samenwerkt met veranderende tijdzones. In watchOS 27 lost Apple dat op. De Slaap-app en bijbehorende slaapschema houdt nu rekening met veranderen tijdzones, zodat je op het goede moment gewekt wordt.

#10 Opnieuw ontworpen Watch-app op iPhone

Niet per se direct zichtbaar op de Apple Watch, maar wel op je iPhone: de opnieuw ontworpen Watch-app. Althans: Apple heeft het gelijkgetrokken met de Instellingen-app op de iPhone. Het verschil is dan ook niet bijzonder groot. Alle apps en instellingen daarvoor zijn nu in de Watch-app verdeeld onder een nieuw Apps-menu. Tik je daarop, dan zie je de lijst met alle apps die op je Apple Watch staan. Dit omvat zowel de standaardapps als de apps van derden.

#11 Aangepast Liquid Glass-ontwerp

Hoewel het Liquid Glass-ontwerp op de Apple Watch nooit zo heel opvallend was, heeft Apple toch nog wat dingen bijgeschaafd. Onder andere bij het Bedieningspaneel zijn er wat extra glaseffectjes toegevoegd en ook bij de widgets zie je wat kleine subtiele veranderingen. Apple zegt dat alles in ieder geval iets beter leesbaar gemaakt is.

Bedieningspaneel op Apple Watch: watchOS 26 vs watchOS 27

#12 Siri AI, maar niet in de EU

Siri AI vindt ook zijn weg naar de Apple Watch, inclusief de nieuwe Siri-app. Je kan daardoor meer persoonlijke vragen stellen aan Siri op je Apple Watch, waarbij je alle gesprekken kan teruglezen in de nieuwe Siri-app. Er zijn allerlei nieuwe Siri-taken mogelijk op de Apple Watch, zoals het aanpassen van je Activiteit-ringen, het toevoegen van een liedje aan je workoutafspeellijst en meer. Dit is een belangrijke nieuwe functie, maar helaas komt dit niet in de EU beschikbaar. Omdat je voor Siri AI op de Apple Watch een iPhone nodig hebt die ook geschikt is voor Siri AI (en dat niet in de EU mogelijk is), werkt het bij ons automatisch ook niet op de Apple Watch.

Deze functies verdwijnen

Maar Apple voegt niet alleen nieuwe functies toe in watchOS 27. Er verdwijnen er namelijk ook twee, te weten:

Walkie-Talkie: De handige Walkie-Talkie-functie verdwijnt in watchOS 27, want de app is nergens meer te bekennen. Ook de knop in het Bedieningspaneel is verdwenen.

Appkiezer: Het is niet meer mogelijk om snel tussen recente apps te wisselen door twee keer op de Digital Crown te drukken.

Bekijk ook Opvallende wijziging in watchOS 27: waar is de appkiezer gebleven? In watchOS 27 lijkt de appkiezer op de Apple Watch, waarmee je snel tussen je recente apps kan wisselen, te zijn verdwenen. Gebruikers melden dat een dubbele druk op de Digital Crown nu niks meer doet, al is nog onduidelijk of dit een bewuste wijziging of een bug in de beta is.

Meer over watchOS 27

watchOS 27 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2026. Deze update brengt Apple Intelligence en Siri AI naar de Apple Watch, maar dit zal niet in de EU beschikbaar komen. watchOS 27 biedt verder een vernieuwd startscherm voor apps, een enkel tapgebaar met twee vingers voor de slimme stapel, een vernieuwde Zoek mijn-app en enkele systeemoptimalisaties voor een snellere werking. Met deze update verdwijnt ook de Walkie Talkie-functie. De geschikte toestellen van watchOS 27 zijn de Apple Watch Series 9 en nieuwer. De release van watchOS 27 staat gepland voor september 2026.