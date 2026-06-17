Gerucht: ‘AirPods met camera verschijnen eind 2027 (en dit kun je ermee)’

Bijna twee jaar geleden hoorden we voor het eerst dat Apple werkt aan AirPods met camera voor ruimtelijke functies, mogelijk als een uitgebreidere versie van de AirPods Pro 3. Maar sinds dat eerste gerucht zijn er nog meer geruchten geweest over de AirPods Pro met camera, onder andere over wat je ermee kan doen. De nieuwe AirPods zouden leunen op Apple’s Visual Intelligence-functie en dat is ook precies de reden dat de release wat later is dan gepland.
‘AirPods met camera komen eind 2027’
Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple van plan om deze nieuwe AirPods met camera eind 2027 uit te brengen. Oorspronkelijk was Apple van plan om deze AirPods nog dit najaar uit te brengen, maar door de vertraging bij de ontwikkeling van de nieuwe Siri en de nieuwe AI-functies, was Apple genoodzaakt dit uit te stellen. De nieuwe AirPods met camera zouden namelijk informatie kunnen geven over de omgeving om je heen. Het maakt gebruik van AI, om zo informatie te geven over objecten, locaties en andere visuele elementen.
Momenteel kan Apple met Visual Intelligence al informatie geven over een object als je er met de camera van je iPhone een foto van maakt. Ook kun je zo snel een agenda-afspraak maken, bijvoorbeeld door een foto te maken van een concertposter. Visual Intelligence herkent bepaalde onderdelen die in beeld staan en laat je daar acties mee uitvoeren.
Datzelfde zou ook mogelijk zijn met de AirPods met camera. Volgens de bron zit de camera verwerkt in het steeltje en brandt er een lampje als deze actief is. Je kan er geen foto’s of video’s mee maken, want het zou uitsluitend gebruikt worden om jou nuttige informatie te geven over je omgeving. Het zou ook kunnen helpen bij het navigeren.
De release van de AirPods met camera zou dus gepland staan voor eind volgend jaar, tegelijkertijd met het 20-jarige jubileummodel van de iPhone, de tweede generatie iPhone Fold en wellicht Apple’s eerste slimme bril. Najaar 2027 lijkt dus een spannend najaar te worden. Aankomend najaar krijgen we naast de iPhone 18 Pro-modellen de eerste opvouwbare iPhone.
Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:
- 6,1-inch iPhone 17e: maart 2026 (reeds verschenen)
- 6,3-inch iPhone 18 Pro: najaar 2026
- 6,9-inch iPhone 18 Pro Max: najaar 2026
- Eerste opvouwbare iPhone Fold: najaar 2026
Alles over de iPhone 17e
Alles over de iPhone 18 Pro
Alles over de iPhone 18 Pro Max
Alles over de iPhone Fold
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