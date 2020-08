Je kunt dit weekend kijken naar de tennisdocumentaire Unraveling Athena, een documentaire over Rubik Cube-kampioenen en voor de kinderen (en voor wie altijd jong is gebleven) is er The Lego Movie en Transformers.

The Lego Movie

Te zien op: Netflix

Vanaf zaterdag te kijken op Netflix: The Lego Movie. Dit is een Amerikaanse komische 3D-film uit 2014 van Phil Lord en Christopher Miller, met in de originele versie stemmen van onder meer Morgan Freeman, Will Ferrell, Liam Neeson en Elizabeth Banks. In de Nederlandstalige versie zijn de stemmen te horen van onder meer Kees Tol en Georgina Verbaan. De film bestaat grotendeels uit computergeanimeerde beelden van LEGO-poppetjes, maar bevat ook live action. In totaal zijn ruim 15 miljoen virtuele LEGO-blokjes gebruikt.

The Speed Cubers

Te zien op: Netflix

Deze documentaire legt de buitengewoon verrassende ontwikkelingen vast in de levensverhalen van Rubik’s Cube-kampioenen Max Park en Feliks Zemdegs. Meer info.

Transformers: War for Cybertron (S01)

Te zien op: Netflix

In deze ontstaansgeschiedenis van het universum van de Transformers staan twee leiders op als de Autobots en Decepticons hun planeet verwoesten in een wrede burgeroorlog. Meer info.

The Umbrella Academy (S02)

Te zien op: Netflix

Een ontspoorde familie van superhelden komt samen om de mysterieuze dood van hun vader, de dreiging van de apocalyps en nog veel meer op te lossen. Meer info.

Unraveling Athena

Te zien op: Amazon Prime Video

Deze nieuwe tennis documentaire is vanaf 13 juli exclusief op Amazon Prime Video te zien. De documentaire, geregisseerd door Francis Amat, volgt de opkomst van ‘s werelds grootste tennissers, waaronder Chris Evert, Martina Navratilova en Billie Jean King. De documentaire serie geeft een diepgaand inzicht in hun ervaringen, beproevingen en prestaties. Meer info.

Tijdens een avondje uit met zijn beste vriend ontmoet Eddie een mysterieuze jonge vrouw genaamd Eve. Na een korte stand van een nacht beginnen de twee elkaar te zien. Echter, buiten hun medeweten, dreigt een gevaarlijke figuur uit het verleden van Eva tussen de twee geliefden te komen, waardoor Eddie gedwongen wordt te vechten voor zijn meisje… en zijn leven.

Het twaalfjarige meisje Isabelle ziet vanuit de bosjes hoe de meedogenloze hitman Sade een hele groep slachtoffers omlegt. Sade laat geen sporen na, dus wanneer hij Isabelle ontdekt moet ze rennen voor haar leven. Ze vlucht het huis van Carter binnen, een oorlogsveteraan die sinds de dood van zijn zoontje aan lager wal is geraakt. Wanneer hij de panische Isabelle ziet raakt hij vastbesloten om haar te beschermen. Maar Sade is een ervaren moordmachine en het is maar de vraag of Carters wat roestige gevechtservaring genoeg is om hem uit te schakelen.

De gezinsleden van de familie Bevis zijn allemaal professionele worstelaars. De twee kinderen, Saraya en Zak, dromen ervan om lid te worden van World Wrestling Entertainment (WWE).

Op 26-jarige leeftijd, op dezelfde dag dat Donald Trump werd verkozen in 2016, werd Michael Tubbs de eerste Afrikaans-Amerikaanse burgemeester van zijn geteisterde geboortestad Stockton, Californië.

In de nasleep van de Grote Depressie bloeit de misdaad op, en het is aan J. Edgar Hoover en de FBI om de criminelen in te rekenen. Een film met Johnny Depp.