Apple gaat deze week meer dan 25 winkels in de VS en 12 winkels in Canada heropenen. Daarmee komt het aantal Apple Stores waar je weer terecht kunt op bijna 100.

Bijna 100 Apple Stores weer open

De dienstverlening per winkel is wel heel verschillend. Sommige Apple Stores bieden alleen een afhaalservice: spullen die je online besteld hebt kun je aan de deur afhalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Stores in Californië en Washington. Andere Stores zijn wel open, maar rustig rondneuzen is er niet bij: je wordt vanaf de deur begeleid om iets specifieks te kopen, of om je apparaat te laten repareren.



In een brief aan klanten legt Deirdre O’Brien, Apple’s senior vice president voor retail en mensen, uit hoe het proces verloopt. De nadruk ligt op beperktere capaciteit en veel ruimte voor iedereen. Er is extra nadruk op persoonlijke 1-op-1 service, er wordt temperatuur gemeten en je hebt een gezichtsbedekking nodig. Heb je die niet, dan zal Apple er eentje verstrekken.

Voor sommige mensen kan het heropenen van de Apple Store een teken zijn dat het de goede kant op gaat. Maar Apple houdt de mogelijkheid open om een winkel ook weer net zo snel te sluiten, mochten de omstandigheden omslaan.

Europa: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië

In Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Australië zijn de winkels inmiddels heropend. Deze week zullen 10 van de 17 winkels in Italië weer open gaan. En in de VS kan het winkelend publiek vanaf deze week weer terecht in Arkansas, Californië, Colorado, Florida, Hawaii, Oklahoma en de staat Washington.

En hoe zit het ondertussen met Nederland en België? Hoe wel er in de winkels wordt gewerkt aan het aanpassen van de heropening, is er nog geen officieel bericht vanuit Apple gekomen dat de Stores in Brussel, Amsterdam, Den Haag en Haarlem weer open gaan. Op de webpagina’s van de winkels staat voorlopig nog dat ze tot zondag 24 mei gesloten blijven.

Andere Europese landen waar Apple winkels heeft en die nog even gesloten zullen blijven: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Zweden.

Ondertussen kun je voor Apple Support online terecht of in de app. Je zult dan je kapotte apparaat (gratis) moeten opsturen. Een andere optie is om een erkende Apple Authorised Service Provider in te schakelen, want die werken gewoon door.