Meerdere gebruikers van de populaire e-mailapp Edison Mail klaagden dat ze e-mailberichten van anderen konden zien in de iOS-app. Gebruikers meldden dat ze na het inschakelen van een nieuw syncfunctie volledige toegang hadden tot de e-mailaccounts van vreemden. De sync-functie is recent toegevoegd aan Edison Mail, zodat je je mail op alle apparaten kunt lezen. Gebruikers meldden ook dat ze andere apparaten konden zien, die gekoppeld waren aan hun eigen account, wat de indruk wekt dat hun mail óók door anderen kon worden gelezen. Zo zag een zekere Petter Magnusson opeens ‘Mandy’s iPhone’ bij zijn apparaten staan.



Edison reageerde op reacties op Twitter met de mededeling dat het bedrijf met grote spoed bezig is om het technische probleem op te lossen. Ook benadrukten ze dat het geen beveiligingsglitch is, maar een bug. Het zou gaan om een klein percentage van de gebruikers. De update voor iOS is inmiddels teruggedraaid.

Later volgde nog een officiële reactie:

Ten hours ago a software update was rolled out to a small percentage of our user base. Some of these users who received the update are experiencing a flaw in the app impacting email accounts that was brought to our attention this morning. We have quickly rolled back the update. We are contacting the impacted Edison Mail users (limited to a subset of those users who have updated and opened the app in the last 10 hours) to notify them.