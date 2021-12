Apple's eerste mixed reality-headset moet nog aangekondigd worden of er zijn al geruchten over wat de tweede generatie gaat brengen. Volgens een bekende analist focust Apple met de tweede versie op het ontwerp, de batterij en meer.

2022 moet het jaar worden van Apple’s eerste eigen AR- en VR-headset. Deze zogenaamde mixed reality-headset krijgt een eigen scherm, werkt onafhankelijk van de iPhone en zou vooral bedoeld zijn voor gaming, communicatie en mediaconsumptie. De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo blikt alvast verder vooruit naar de tweede generatie, die volgens hem in 2024 moet verschijnen. Apple’s tweede generatie mixed reality-headset zou vooral verbeteringen krijgen op het gebied van design en batterij.



‘Tweede generatie van Apple’s mixed reality-headset krijgt lichter ontwerp’

De eerste versie van de mixed reality-headset die Apple in 2022 uit zou gaan brengen, weegt volgens Ming-Chi Kuo zo’n 300 tot 400 gram. Bij de tweede versie zou Apple mikken op een lichter ontwerp en verbeterd ontwerp. Hoeveel lichter de tweede generatie zou worden, zegt de analist niet. Maar dat Apple bij de eerste versie vooral focust op functies en in de tweede versie verbeteringen voor het design doorvoert, is geen vreemde gedachte. Je ziet vaker bij eerste generatie producten dat eerst de basis gelegd wordt. De iPad is daar een goed voorbeeld van.

Andere verbeteringen die de analist verwacht, zijn een verbeterd systeem voor de batterijen. Over batterijduur in de mixed reality-headset is nog weinig bekend, maar in de tweede generatie zou hier in ieder geval het één en ander in verbeterd zijn. Ook verwacht de analist een betere processor. Dat laatste is nagenoeg standaard bij elk nieuw Apple-product en is daardoor geen verrassing.

De release van Apple’s eerste headset zou gepland staan voor ergens in het komende jaar. Het zou vooral een nicheproduct zijn, met een relatief hoge prijs die vooral laat zien wat de mogelijkheden zijn. Wellicht dat de tweede versie voor meer mensen een aantrekkelijker product wordt.