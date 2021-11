The iOS App Icon Book

De Deense designer Michael Flarup is gek op appiconen en heeft de mooiste verzameld in ‘The iOS App Icon Book’. Via Kickstarter kun je in het project investeren. Met honderden iconen van ontwikkelaars wereldwijd is dit iets wat je als appdesigner wel onder de kerstboom zou willen vinden (klein minpuntje: hij is pas volgend jaar april klaar). Flarup ontving maar liefst 10.000 aanmeldingen van designers die graag in het boek wilden staan. Met hulp van Marc Edwards, Jim Nielsen, Oliver Lindberg en Anders Bothmann lukte het om duizend stuks in dit hardcover boek op te nemen. Je kunt meedoen vanaf €50. Nu de eerste batch is uitverkocht is de prijs omhoog gegaan naar €60.



In het boek vind je hoge resolutie-afbeeldingen van appiconen, met uitleg door de expert. Je ziet hoe appiconen zoals die van Tweetbot zich ontwikkeld hebben, van het vroegere skeumorphorfische design tot hedendaagse designtrends.

Sommige apps bestaan niet meer, maar door ze vast te leggen in dit boek blijven ze toch bewaard. Het boek zal rond de 150 pagina’s tellen en wordt op hoge kwaliteit papier gedrukt door een kleine drukkerij uit Denemarken. Het plan is om in april 2022 de eerste exemplaren klaar te hebben, voorzien van een holografische afbeelding. Echt iets om in de kast te hebben dus.

Omdat dit een Kickstarter-project is heb je geen zekerheid over de snelheid waarmee het geleverd wordt en of het überhaupt een succes wordt. Maar met meer dan €25.000 aan opgehaalde donaties en het feit dat er slechts €10.000 nodig is, is de kans dat het doorgaat vrij groot. Bovendien heeft Flarup een reputatie als designer, dus de kans dat hij zich plotseling ontpopt als oplichter is ook wat minder groot.

Bekijken kan op Kickstarter.