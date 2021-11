iCulture Vandaag: dit was maandag 8 november 2021

Het was vandaag een rustige dat in de wereld van Apple, maar we hebben even goed een aantal interessante artikelen voor je klaar staan. Zo vind je ons overzicht met de beste HomeKit-tips, want in deze donkere dagen kan iedereen wel een goede tip voor in en rond het huis gebruiken. Ook breekt Apple dit jaar met een traditie tijdens de kerst wat betreft de App Store en laten we je zien wat er nieuw is op het gebied van toegankelijkheid in iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg