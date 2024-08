The Sound of Apple is een tweedelige podcastserie, waarin verschillende leden van het Apple Design Team en geluidstechnici aan het woord komen. Ze vertellen hoe de herkenbare geluiden van Apple-devices tot stand zijn gekomen. Deel 1 bespreekt de filosofie van Apple als het om sounddesign gaat, terwijl deel twee meer inzicht geeft in het gebruik van haptische geluiden door Apple. Ook krijgen we te horen hoe enkele van de meest iconische iPhone-ringtones zijn gemaakt. Kortom: een must als je graag podcasts luistert en meer wilt weten over de geluiden die je dagelijks hoort.

Hugo Verweij, foto via LinkedIn

Wat je je misschien nog niet realiseerde is de rol die de Nederlander Hugo Verweij uit Zeist hierin heeft gespeeld. We schreven op iCulture al in 2012 over het Cleartones-project van Hugo, toen hij zich tot doel had gesteld om een serie minimalistische beltonen voor de iPhone uit te brengen. Een jaar later volgde Cleartones Pure, een serie van 50 beltonen die heel wat smaakvoller klonken dat wat er destijds gangbaar was. Dit vormde voor Hugo het opstapje om bij Apple te gaan werken, waar hij opklom tot Senior Manager Sound Design en nu al meer dan tien jaar werkzaam is. Hij leidt het Sound Design-team van Apple en zijn werk is te horen op alle Apple-platformen.

In de podcasts komen overigens ook Billy Sorrentino en Kelly Jacklin aan het woord. Ze spreken over de evolutie van de klassieke ‘Tritone’-waarschuwingstoon, de verrassende oorsprong van de Apple Watch-geluidjes en de UX-geluiden van de AirPods. Ook hoor je wat de inspiratie was achter recente notificatietonen. Maar de audio-experts duiken ook in het verleden, bijvoorbeeld de drie standaard ringtondes van de iPhone en hoe de verschillende alarmgeluiden zich hebben ontwikkeld. Ondertussen vertelt de legendarische beatmaker Flying Lotus over zijn samenwerking met Apple. Je kunt beide afleveringen vinden op Apple Podcasts of in je favoriete podcast-app. Wil je de uitgeschreven teksten lezen, dan vind je die op de website van Twenty Thousand Hertz.