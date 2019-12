Er duiken allerlei meldingen op van AirPods Pro-eigenaren die beweren dat hun oortjes naar bosbes ruiken. Is dit een bewuste keuze van Apple, of hebben we te maken met toeval?

AirPods Pro ruiken naar bosbessen

Op de iCulture-redactie moesten we toch even de proef op de som nemen, door te ruiken aan onze AirPods Pro. En warempel: ook onze exemplaren ruiken heerlijk naar bosbessen! Maar hoe kan dat eigenlijk? Een expert legt uit hoe het zit. Sommige producten worden bewust gemaakt met een geur die zogenaamd uit de fabriek komt. Het geeft de eigenaar het gevoel dat hij of zij iets nieuws heeft gekocht, wat in de hersenen een positief gevoel geeft. Dat is bijvoorbeeld het geval bij aankoop van een nieuwe auto: als de auto niet nieuw ruikt, geeft dat toch een andere ervaring.



Het kan ook zijn dat we simpelweg te maken hebben met toeval, want sommige plasticsoorten geven nu eenmaal een fruitgeur af. Wat Apple’s echte bedoelingen zijn, daar zullen we waarschijnlijk niet achter komen.

Mijn AirPods Pro ruiken naar bosbes. 🤯 — Bas van der Ploeg (@basvanderploeg) December 19, 2019

Op Reddit duiken veel reacties op van eigenaren van Apple’s nieuwste oortjes. Sommigen beweren al eerder ‘iets’ geroken te hebben, maar nu ze weten dat het bosbes kan zijn is het niet meer weg te denken.

Waarom ruiken AirPods Pro naar bosbes?

Volgens David Gossman, een Amerikaans chemicus, komt de geur van de plastic behuizing van de AirPods Pro. Hierin zijn bepaalde esters gebruikt die ook in parfums worden toegevoegd. Een ester is een chemische verbinding, die naar fruit kan ruiken. Niet alleen bosbes, maar ook banaan en ananas. Ook aldehydes geven volgens Gossman de geur van fruit af. Aldehydes worden ook in plastics gebruikt.

De vraag is of Apple dit bewust heeft laten gebeuren. Het effect is volgens Gossman vergelijkbaar met een nieuwe auto. In het begin ruik je dat de auto nieuw is door geuren die van de materialen afkomt. Sommige mensen vinden dit zo’n lekkere geur dat ze er luchtverfrissers van kopen. Gossman kan niet met zekerheid zeggen wat Apple’s bedoelingen zijn:

Hoewel ik niet zeker weet dat Apple dit expres doet, weet ik wel dat veel fabrikanten extra plastic mengsels toevoegen om hun product goed te laten ruiken.

Hoe dan ook is het natuurlijk het beste als je de AirPods Pro gewoon in je oor stopt. Al in 2012 raakten gebruikers in de ban van een soortgelijk fenomeen: toen bleek de iPhone naar ananasgeur te ruiken.

Een bedrijf dat dankbaar gebruik maakt van het geurfenomeen, is Twelve South. Zij hebben al tweemaal een Mac-geurkaars uitgebracht, die je doet denken aan een nieuwe Mac. De nieuwste versie is de Inspire-geurkaars.