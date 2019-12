Apple Platform Security

Wil je meteen de diepte in duiken, dan vind je hier de PDF waarmee je het komende weekend wel zoet bent. Voorheen had Apple aparte beveiligingsgidsen voor iOS, macOS en de T2-beveiligingschip. Dit is nu samengevoegd. In de versiehistorie aan het eind is te lezen dat het document ook is bijgewerkt voor iOS 13.3, watchOS 6.1.1 en de andere nieuwste versies.



Het gaat dus vooral om het stroomlijnen van informatie die al ergens op de website te vinden was in verschillende documenten over beveiliging. Deze nieuwe gids omdat alle platformen en de meeste diensten. Details over privacy, Siri en Safari zijn verplaatst naar de privacy-pagina’s.

Alles van biometrie tot hardwarebeveiliging en cryptografie komt aan de orde. Je leest ook wat Apple een zwak wachtwoord vindt en hoe diensten als Apple Pay, iMessage en de cloudsynchronisatie van Notities, Zoek mijn en soortgelijke diensten zijn beveiligd.

Er zit ook een handige begrippenlijst in, voor als een bepaalde afkorting niet helemaal duidelijk is. Maar een inhoudsopgave zul je niet aantreffen. Heb je liever de informatie wat meer gerangschikt en doorklikbaar, dan kun je beter de webversie bekijken. Daar vind je namelijk tussenkopjes en klikbare links om naar andere onderwerpen te springen.

Er is nog veel meer leesvoer. Alles wat niet in het document paste wordt gelinkt, zodat je verder kunt lezen in kennisbank-artikelen of in losse documenten.