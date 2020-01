Voordat apps gebruik kunnen maken van alle nieuwe iOS 13-functies, moeten deze gebouwd zijn op de zogenaamde iOS 13 SDK (Software Development Kit). Voor WhatsApp gold lange tijd dat dat niet het geval was, waardoor de chatapp nog geen gebruik kon maken van de nieuwste snufjes van je iPhone. Vandaag heeft WhatsApp versie 2.20.10 uitgebracht en die versie is eindelijk klaar voor iOS 13. Nu is de grote vraag: waar blijft de donkere modus?



WhatsApp brengt iOS 13-update uit

Sinds december 2019 is WhatsApp bezig met het testen van deze nieuwe versie en hij is nu voor iedereen beschikbaar. Deze iOS 13-versie van WhatsApp brengt een aantal zichtbare verbeteringen met zich mee. Allereerst past de kleur van de widget zich nu aan aan de donkere modus van je iPhone. Dat betekent dat de widget mee kleurt: zodra de donkere modus van je iPhone actief is, is de widget ook donker van kleur (en omgekeerd).

Behalve bij de widget merk je dit ook bij het gebruik van Haptic Touch of 3D Touch op het appicoontje. Alle knoppen kleuren mee en zien er nu een stukje mooier uit. Daarnaast vind je in WhatsApp her en der nu andere interface-elementen die je al kent van iOS 13. Denk aan extra schermen die als kaarten over het huidige scherm verschijnen, waardoor je ze ook met een veeg naar beneden kan laten verdwijnen. Je merkt dit bijvoorbeeld bij het Gesprekken-scherm, zodra je rechtsboven het plusje tikt.

Daar zijn overigens ook vernieuwde knoppen te zien voor het wisselen tussen alle en gemiste gesprekken. Tot slot werkt de app nu samen met de databesparingsmodus, waardoor media niet direct via het mobiele netwerk gedownload wordt als je dat in je iPhone-instellingen ingeschakeld hebt.



iOS 12 vs iOS 13

Dankzij deze update zijn er ook andere functies mogelijk. Zo ondersteunt WhatsApp binnenkort het vernieuwde deelmenu, waardoor je contactsuggesties van WhatsApp krijgt zodra je bijvoorbeeld een webpagina deelt. Ook krijgt WhatsApp ondersteuning voor Haptic Touch in de app zelf.

Hou er rekening mee dat de suggesties in het deelmenu en Haptic Touch in de app momenteel nog niet geactiveerd zijn. Volgens WABetaInfo komen deze functies er binnenkort aan.

Nog steeds geen donkere modus

Waar gebruikers nu al maanden op zitten te wachten, is ondersteuning voor de donkere modus. Hoewel dat in deze versie nog niet actief is, is WhatsApp met deze update wel een stapje dichterbij. Omdat deze versie gebouwd is voor iOS 13, kan WhatsApp nu hand in hand samenwerken met de donkere modus van je iPhone. Het blijft echter nog gissen wanneer de donkere modus ondersteund wordt. Wel houdt WhatsApp ervan om nieuwe functies rond mijlpalen uit te brengen. In februari bestaat WhatsApp 11 jaar, dus mogelijk hoeven we niet al te lang meer te wachten.