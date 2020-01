Tegenwoordig plant Apple de ontwikkeling van nieuwe producten jaren vooruit. Het is dan ook geen wonder dat we elk jaar kort na de release van de nieuwe iPhone al geruchten hebben over de modellen van het jaar daarop. Dat was in 2001 wel anders, toen Apple van start ging met de ontwikkeling van de allereerste iPod. Wie er vanaf het allereerste moment bij was, was Tony Fadell. Hij wordt niet voor niets ook wel de iPod-vader genoemd. Hij geeft een inkijkje in de ontwikkeling van de eerste iPod.



Tijdlijn ontwikkeling eerste iPod

Het inkijkje in de ontwikkeling is achterhaald door Patrick Collison, die op zijn pagina allerlei achtergrondverhalen verzamelt van bekende producten en ontwerpen. Denk aan de Eiffeltoren, Disneyland en de Boeing 747. Ook de iPod wilde hij graag meenemen in het overzicht en voor de juiste informatie nam hij contact op met Tony Fadell. Die laat weten dat het project in januari 2001 officieel van start ging, terwijl de verkoop in november van datzelfde jaar begon.



Tony Fadell (links) samen met Jony Ive en Steve Jobs

In de eerste week van januari kreeg hij het eerste belletje van Apple, waarna diezelfde maand nog een meeting geregeld werd en hij de leiding kreeg over het project. Zijn taak was het onderzoeken van de mogelijkheden, prototype en design. In maart werd het idee vervolgens gepitcht bij Steve Jobs, die aan het eind van de meeting groen licht gaf voor de productie. Uiteindelijk werd in mei de eerste medewerker voor het team ingeschakeld. In een sneltreinvaart is de ontwikkeling van start gegaan.

I asked Tony Fadell about the iPod timeline for my fast project page. Summary: 😯. pic.twitter.com/mf0CfbAEtB — Patrick Collison (@patrickc) January 12, 2020

In oktober 2001 kondigde Steve Jobs de iPod aan, waarna de muziekspeler begin november voor het eerst uitgeleverd werd. Uiteindelijk heeft het Apple slechts 290 dagen gekost om de allereerste iPod te ontwikkelen. Dit staat in schril contrast met de ontwikkeltijden van hedendaagse producten. Dit komt mede doordat Apple als bedrijf veel groter geworden is, maar ook doordat apparaten ingewikkelder zijn geworden dankzij de vele functies die erop zitten. Tijden veranderen en daarmee ook de ontwikkeltijden van Apple’s nieuwste producten.

