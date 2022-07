Met een betaalverzoek kun je snel geld ontvangen van een vriend of vriendin die jou nog geld verschuldigd is. Maar met welke app kun je nou het beste zo'n betaalverzoek maken? Wij zetten ze op een rij.

Betaalverzoeken apps: dit zijn de beste

Als je nog geld krijgt van een vriend of vriendin, dan kun je hem of haar vragen het geld naar je over te maken. Je moet dan je IBAN-nummer delen en met een beetje pech moet je dagen op je geld wachten, omdat de persoon niet meteen het geld overmaakt. Gelukkig zijn er allerlei apps waarmee je snel en eenvoudig geld kunt ontvangen en versturen, zodat het snel overgemaakt is en je geen lange en ingewikkelde IBAN-nummers hoeft uit te wisselen. Dit kan vaak met een betaalverzoek, maar ook via je mobiele nummer. In deze lijst bespreken we de beste apps om snel geld over te maken en een betaalverzoek te sturen. Maar welke app is nou het beste voor snelle betalingen onderling?

Tikkie

Van alle apps waarmee je een betaalverzoek kunt maken, is Tikkie verreweg de meest handige app. Tikkie is helemaal gratis te gebruiken en werkt met alle banken. Je kunt meerdere rekeningen aan de app koppelen en het aanmaken van een betaalverzoek gaat heel eenvoudig. Je vult het bedrag in, geeft aan waarvoor het is en je kunt de link meteen delen via WhatsApp , Telegram, Messenger of iMessage . Je kunt ook een QR-code gebruiken die de betaler kan scannen vanaf jouw scherm. De betaling wordt daarna via iDEAL afgehandeld, zodat je geen IBAN-nummers hoeft uit te wisselen.

Sinds augustus 2019 staat het geld binnen een paar seconden op de rekening van de ander. Ze maken hiervoor gebruik van Instant Payments, een techniek die bij nagenoeg alle banken gebruikt wordt. Aanvankelijk was bunq nog een uitzondering, maar sinds 2021 werkt ook deze bank met Instant Payments. Het geld staat dus direct op je rekening, bij welke bank je ook zit en vanaf welke bank het geld ook overgemaakt wordt. Dit werkt ook in het weekend en tijdens feestdagen. Tikkie werkt met Siri, zodat je met je stem eenvoudig een betaalverzoek kunt aanmaken. Het leuke van Tikkie is dat je een bedank-gifje kan instellen. Een blanco Tikkie zonder bedrag sturen kan eveneens, wat weer van pas komt op vrijmarkten. En je kunt met een QR-code gemakkelijk donaties ontvangen, waarbij de gulle gever het bedrag vrij kan kiezen.

Sterk: Meerdere rekeningen koppelen, snel een betaalverzoek aanmaken en delen via alle kanalen en met QR-code, Siri-ondersteuning, werkt met alle banken

Zwak: Niet op de iPad

ING Bankieren

Zit je bij ING, dan heb je eigenlijk geen aparte app nodig om betaalverzoeken te regelen. De ING Bankieren-app heeft een functie voor betaalverzoeken die ook werkt als je betalingen van andere banken wilt ontvangen. Je vult een bedrag in, geeft het een omschrijving en je kunt het betaalverzoek direct delen via de standaard deelopties van iOS, bijvoorbeeld per iMessage.

Ook kun je een QR-code tonen die de betaler kan scannen om het geld over te maken. De ING-app houdt bij wie het geld van een betaalverzoek overgemaakt heeft en je krijgt een pushbericht zodra het geld binnen is. Bij de betalingen wordt net als bij andere apps gebruikgemaakt van iDEAL. Omdat de tussenrekening waar de betaler via iDEAL naar overmaakt van ING is, krijg jij je geld altijd direct binnen. Je kunt ook een betaalverzoek aanmaken via Siri en een aparte iMessage-app, wat handige extraatjes zijn. Bovendien kun je de ontvanger het bedrag aan laten passen, als deze bijvoorbeeld bedrag naar boven wil afronden of van mening is dat het bedrag niet klopt. Bij ING kan je ook een betaalverzoek aanmaken vanuit je overzicht van af- en bijschrijvingen. Geef dan aan onder hoeveel personen de rekening gedeeld moet worden en het bedrag per persoon wordt meteen uitgerekend. Klik op versturen en klaar ben je.

Sterk: Direct betaalverzoek maken in de ING Bankieren-app, betaalverzoek maken snel en makkelijk (ook vanuit af- en bijschrijvingen), geld direct op je rekening, werkt met Siri en iMessage-app, werkt ook zakelijk

Zwak: Alleen voor ING-klanten (betalingen ontvangen kan wel van andere banken)

Rabobank

Rabobank is de tweede grote bank die eigen betaalverzoeken heeft. Bij de Rabobank kun je aangeven van hoeveel personen je geld terug moet krijgen. De app rekent dan direct een totaalbedrag uit en geeft aan hoeveel iedereen moet betalen. Stel, je bent een avondje uit eten gegaan en hebt de gehele rekening voorgeschoten. Krijg je van vijf mensen nog geld terug, dan vul je dit in, waarna je onderaan de streep het totaalbedrag ziet dat je van iedereen bij elkaar opgeteld ontvangt. Het aanmaken van de betaalverzoeken is alleen beschikbaar voor klanten van de Rabobank, maar je krijgt dan wel direct je geld op je rekening gestort als je via deze app een betaalverzoek aanmaakt.

Sterk : Direct betaalverzoek maken in Rabo Bankieren-app, aangeven van hoeveel personen je geld krijgt, geld direct op je rekening, werkt ook zakelijk

Zwak: Alleen voor Rabobank-klanten (betalingen ontvangen kan wel van andere banken)

bunq

bunq pakt het iets anders aan. Er zijn bij bunq twee manieren hoe je een betaalverzoek kan versturen: via de bunq-app of via een openbare link. Bij de bunq-app hoef je alleen op Request te tikken, het bedrag in te voeren (wat je ook kan uitrekenen via de ingebouwde rekenmachine) en een ontvanger te kiezen. Je kan daarbij kiezen uit mensen in je contactenlijst (waarna het per sms verzonden wordt), maar je kan ook een link sturen via bijvoorbeeld WhatsApp via de Deel link-optie. Je kan dan eventueel nog een omschrijving of foto toevoegen, met bijvoorbeeld een foto van de bon. Het aantal stappen dat je moet nemen is wel wat meer dan bij andere banken. Deze optie via de bunq-app is alleen mogelijk voor klanten van bunq, maar met een bunq.me-link kan iedereen er gebruik van maken.

Als je naar de bunq.me-website gaat, kun je daar je betaallink claimen. Je kiest zelf hoe die link eruit ziet (bijvoorbeeld bunq.me/benjamink) en vult je IBAN-nummer in. Dit hoeft dus niet een bunq-rekening te zijn: zolang het een bankrekeningnummer van een Europese bank is, zit je goed. Daarna vul je je e-mailadres in waarop je meldingen wil ontvangen. Na het aanmaken van je eigen link, hoef je deze alleen maar met iemand te delen als hij of zij jou nog wat moet terugbetalen. De verzender hoeft dan alleen nog het bedrag in te voeren, waarna het geld direct op jouw rekening staat. Je kan de betaallink ook aanpassen, waardoor er meteen een bedrag ingevoerd wordt (bijvoorbeeld bunq.me/benjamink/1 voor een verzoek van €1).

Sterk: Direct betaalverzoek maken in bunq-app, geld direct op je rekening, bunq.me voor iedereen te gebruiken met een enkele link die niet verloopt, werkt ook zakelijk

Zwak: Aantal stappen voor het delen van een link is wat veel

WieBetaaltWat

Deze app gebruik je niet zozeer om de betaling mee te versturen, maar helpt je wel met het delen van de rekening. Je maakt een groep aan waarin je de betalingen invoert. Iedere deelnemer van de groep kan daardoor zien wat hij of zij verschuldigd is en aan wie. Je kan daarbij ook je IBAN-nummer invoeren, zodat degene weet waar hij of zij het naar over moet maken. Om de app te kunnen gebruiken, heb je wel een account nodig. Iedereen kan zich gratis registreren. De app vervangt dus een spreadsheet of een bierviltje waarop je noteert wie wat betaalt. Vervolgens kun je met één van de betaalverzoek-apps hierboven een link aanmaken om de betaling daadwerkelijk af te ronden.

Sterk: Groepjes maken om rekeningen te verdelen, inzicht krijgen in wie wat verschuldigd is, IBAN-nummers uitwisselen

Zwak: Vereist aparte betaalverzoek-app om betalingen mee te versturen, vereist een account om te kunnen gebruiken.

Conclusie: gebruik bij voorkeur de app van jouw bank

Hoewel Tikkie de leukste app heeft, kun je het beste de betaalverzoekfunctie van jouw bank gebruiken. Het grote voordeel daarvan is dat je geen extra app nodig hebt en dat je je saldo, af- en bijschrijvingen en betaalverzoeken allemaal bij elkaar hebt. Ook krijg je bij de betaalverzoeken van de banken-apps het geld altijd direct. Bij Tikkie is dat inmiddels bij bijna alle banken ook het geval.

Heb je meerdere betaalrekeningen bij verschillende banken, dan is Tikkie de beste keuze. Je kan daar meerdere rekeningen koppelen, zodat je alles vanuit één app kan regelen. Ook is Tikkie wat speelser dan de betaalverzoekfuncties van de apps van de banken, bijvoorbeeld dankzij de bedank-gif en de extra deals. Tikkie wordt ook op steeds meer plekken gebruikt, bijvoorbeeld bij collectes.

Overige apps voor onderlinge betalingen

SNS Mobiel Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - SNS heeft ook zijn eigen betaalverzoekfunctie, inclusief rekenhulp.

, iOS 12.0+) - SNS heeft ook zijn eigen betaalverzoekfunctie, inclusief rekenhulp. Knab Bankieren (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Maak een betaalverzoek, met of zonder bedrag. In de KNAB-app zie je wie er betaald hebben.

PayPal (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - De enige goed bruikbare app voor betalingen met het buitenland.

Marktplaats - koop en verkoop (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - In Marktplaats kun je ook een betaalverzoek maken om je verkoop via Marktplaats af te handelen. Hier zitten kosten aan vast.

iDEAL (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Met de iDEAL-app kun je betaalverzoeken maken, maar de gegenereerde QR-codes zijn alleen te scannen met de iDEAL-, Rabobank- en Knab-app. Bovendien rekent de app €0,30 servicekosten.

Kosten delen met vrienden

Zoek je apps waarmee je de kosten kunt delen van een gezamenlijke vakantie, een avondje uit of een gezamenlijk (studenten)huishouden? Dan heb je iets aan onderstaande apps. Voor het doen van betaalverzoeken heb je vaak nog wel een van de apps nodig die we hierboven hebben genoemd.

Tricount - Uitgaven delen (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Groepskosten beheren: maak een ’tricount’ aan, een soort gezamenlijke rekening. Nodig vrienden uit waarmee je de gemeenschappelijke uitgaven en betalingen wilt vereffenen en de app regelt de rest.

, iOS 11.0+) - Groepskosten beheren: maak een ’tricount’ aan, een soort gezamenlijke rekening. Nodig vrienden uit waarmee je de gemeenschappelijke uitgaven en betalingen wilt vereffenen en de app regelt de rest. Splid – Split group bills (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.0+) - Handig voor vakanties, huisgenoten en andere situaties waarbij meerdere mensen de kosten willen delen.

, iOS 9.0+) - Handig voor vakanties, huisgenoten en andere situaties waarbij meerdere mensen de kosten willen delen. We all pay (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.0+) - Een Nederlandse app om kosten te delen.

, iOS 12.0+) - Een Nederlandse app om kosten te delen. Splitt: Betaalapp voor groepen (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Zit je vaak in cafés met vrienden en haalt iedereen wel eens een rondje? Met de app Splitt kun je zorgen dat iedereen even veel betaalt.

Zoek je een goede app voor je persoonlijke financiën? Lees dan onderstaande roundup!

