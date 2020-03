Handige Mac-apps waarmee je productiever werkt

Wat zijn handige Mac-apps waarmee je je productiviteit kunt verhogen? We hebben ze voor je verzameld in deze lijst met apps voor de gevorderde Mac-gebruiker die meer eruit wil halen.

h2>Mac-apps voor meer productiviteit

Er zijn duizenden Mac-apps, maar welke is nou echt handig? Zo’n app die je elke dag wel even gebruikt, die ervoor zorgt dat je Mac er opgeruimder uitziet en waarmee je veel voorkomende handelingen in weinig stappen kunt uitvoeren. Deze Mac-apps zijn wat ons betreft aanraders.



Je kunt op de Mac allerlei taken handiger uitvoeren, door wat extra software te installeren. Vooral bedoeld voor ervaren Mac-gebruikers die eens wat verder willen kijken dan de standaard-apps van Apple, want voor beginnende Mac-gebruikers hebben we een apart lijstje:

Zoek je allerlei handige apps voor je Mac, dan zou je ook een blik kunnen werpen op SetApp. Daarmee heb je voor een vast bedrag per maand toegang tot tientallen handige productiviteitsapps. Setapp analyseert ook je gedrag en adviseert welke apps je het beste kunt gebruiken.

Paste

Met Paste kun je makkelijker knippen en plakken. Deze clipboard manager heeft bovendien een prettig uiterlijk. Kies hoeveel knipsels je wilt opslaan (van 50 tot onbeperkt) en begin met knippen en plakken. Dit doe je met een toetscombinatie en het werkt niet alleen voor tekst, maar ook voor afbeeldingen en tabellen. Met Paste heb je ook de beschikking over Pinboards. Dit zijn in feite mappen waarin je je knipsels verzamelt. Het kan daarbij gaan om stukken code, tekst of bijvoorbeeld URL’s. Heb je heel veel knipsels verzameld, dan komt de zoekfunctie van pas. Even dubbelklikken op het knipsel en je kunt het overal plakken waar je maar wilt.

Alternatieven zijn Flycut, Copyclip en Copy’Em Paste.

Unclutter

Unclutter helpt om je bureaublad opgeruimd te houden, vooral als je de gewoonte hebt om maar alles op je desktop te plempen. Na installatie trek je vanaf de bovenkant van het scherm een extra venster tevoorschijn, waar je zoveel mogelijk troep kunt maken als je zelf wilt. Het bestaat uit drie delen. Links staat je collectie knipsels, in het midden kun je bestanden kwijt en rechts is er ruimte voor notities. Je bepaalt zelf waar dit wordt opgeslagen.

RescueTime voor Mac

Wil je weten hoe productief je bent, dan geeft RescueTime je antwoord daarop. Geeft je meteen inzicht hoe je de uren hebt besteed. De gratis versie is voldoende voor de meeste mensen, maar je kunt ook kiezen voor de premium-versie waarmee je zicht krijgt op pauzes, telefoongesprekken en vergaderingen. Deze versie geeft je ook herinneringen op het scherm. Je kunt instellen voor welke apps en websites je het gebruik wilt meten. Werkt op meerdere apparaten en levert goede rapportages. Je kunt veel instellingen wijzigen en de app naar ja hand zetten. Werkt ook samen met Gyroscope, waarmee je allerlei data uit apps en sensoren automatisch kunt inlezen.

Een alternatief is Instant.

RescueTime is te vinden op de website van de ontwikkelaar.

Amphetamine

Je moet een belangrijke presentatie geven en opeens gaat je Mac in slaapstand? Terwijl jij al bloedzenuwachtig was, moet je je wachtwoord invoeren terwijl iedereen kan meekijken. Dat gebeurt je niet als je Amphetamine installeert.

Voorheen was de app Caffeine een populair alternatief, maar deze app wordt de afgelopen tijd niet meer bijgewerkt en is dus geen aanrader meer. Amphetamine geeft je bovendien meer controle over de instellingen en is gratis. Amphetamine is te bedienen via de menubalk en omzeilt de energiebesparende instellingen van macOS om te zorgen dat het scherm niet uitgaat. Je kunt tijden instellen waarop de app actief moet zijn. Ook kun je instellen wanneer je verbinding wilt tot een bepaald Wi-Fi-netwerk.

Een alternatief is KeepingYouAwake.

f.lux

De hele dag achter je computer zitten is vermoeiend voor je ogen en als je tot ‘s avonds laat doorgaat kan het blauwe licht ook nog impact hebben op je nachtrust. Met f.lux kun je het blauwe licht van je Mac beperken. De iPhone-app van f.lux is inmiddels verdwenen, maar op de Mac is het nog steeds gebruiken en het biedt meer functies dan Night Shift op de Mac. f.lux werkt op de achtergrond en past automatisch de kleuren van het scherm aan naar zachtere wittinten met en geel en oranje. De app houdt daarbij rekening met het tijdstip en de locatie. Via de menubalk kun je snel de instellingen wisselen.

f.lux is te vinden op de website van de ontwikkelaar.

Bekijk ook Night Shift en f.lux op de Mac: dit zijn de verschillen Sinds macOS Sierra 10.12.4 is Night Shift ook beschikbaar op de Mac. Moet je nu f.lux van je Mac afgooien of blijkt die nachtmodus toch meer functies te bieden? Wij zetten de verschillen tussen Night Shift en f.lux op een rij.

Magnet for Mac

Magnet is een tool om de vensters op de Mac op een Windows-achtige manier te beheren. Je kunt hiermee vensters makkelijk naast elkaar plakken. Sommige mensen vinden Moom prettiger in gebruik, maar Magnet biedt vrijwel dezelfde functies. Je kunt de vensters fullscreen, in vier kwarten, of drie naast elkaar op je scherm zetten. Door te slepen verplaats je de vensters. Magnet onderscheidt zich door het strakke uiterlijk en je kunt het op zes externe schermen tegelijk gebruiken.

Alternatieven zijn Moom, BetterSnapTool, Spectacle en Divvy.

Alfred

Huh, een app met productiviteitsapps en Alfred staat er niet in? Dat kan natuurlijk niet. Alfred is een launcher en vervangt de Spotlight-functie. Met sneltoetsen activeer je Alfred, waarna je in software, documenten, favorieten en mappen kunt zoeken. Het enige wat je hoeft te doen is op Enter drukken. Alfred kent veel meer trucjes dan Spotlight en herkent ook afkortingen. Met het PowerPack krijg je nog veel meer opties en op het Alfred-blog krijg je allerlei tips om het maximale eruit te halen.

Bartender

Aanvankelijk stonden er maar een paar items in je menubalk. Maar hoe meer apps je installeert en hoe meer opties Apple toevoegt, hoe drukker het wordt. Daarom heb je Bartender nodig. Deze app zorgt ervoor dat je menubalk weer wat opgeruimd wordt. Voor elk menu-item geef je aan hoe je het wilt zien: normaal, in de Bartender-balk of verborgen. Zo kun je de menubalk-opties verbergen van apps die je maar eenmalig hoeft in te stellen en daarna eigenlijk niet meer actief gebruikt.

Bartender is te downloaden via de website van de ontwikkelaar.

Meta Search

Je doet alles op je Mac, maar als je iets wilt terugzoeken weet je niet waar je moet beginnen. Meta is een soort Google voor je bestanden. De app laat je bestanden voorzien van tags om ze gemakkelijker te ordenen. Ook kan deze app zoeken in interne opslag, online diensten, e-mailaccounts en meer. Je kunt trefwoorden aan bestanden toewijzen om ze makkelijker terug te vinden. Net als een zoekmachine wordt alles op je Mac geïndexeerd. Je vindt dan ook bijlagen en tijdelijke downloads gemakkelijk terug. Meta Search heeft een duidelijke interface en biedt ook grafieken, zodat je precies weet waar je data is gebleven.

Meta Search is te downloaden via de website van de ontwikkelaar. Alternatieven zijn HoudahSpot, FYI of Power Menu. Ook zou je Alfred, Easy Find, Find Any File en LaunchBar kunnen overwegen.

Butler

Butler is een app die het makkelijker maakt om allerlei herhalende taken uit te voeren. Zet de taken in de juiste volgorde om ze uit te voeren en wijs een of meer triggers toe. Maak aangepaste menu’s, snelkoppelingen en afkortingen voor je Mac-desktop. De snelkoppelingen zijn zelflerend, zodat je gaandeweg steeds sneller kunt werken. Er zit ook een centrale plek voor bookmarks in, je hebt een uitgebreid clipboard tot je beschikking en de app is op allerlei manieren aan te passen. Snel en handig.

Butler is te downloaden via de website van de ontwikkelaar.

Productiviteitsapps voor de Mac, aanbevolen door iCulture-lezers

Deze apps werden als suggestie ingestuurd door iCulture-lezers. Bedankt voor jullie bijdrage!

Default Folder X: maakt het openen en opslaan van bestanden veel makkelijker.

Hazel: Automatisch organiseren van bestanden op je Mac.

Mis je bepaalde apps in dit overzicht? Stuur via onderstaande link een berichtje welke app jij handig vindt om de productiviteit op je Mac te verhogen!