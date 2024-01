Is het nodig om antivirus te installeren op je Mac of biedt de laptop van zichzelf al voldoende bescherming? We vertellen je wat je moet weten over antivirus voor Mac(Book).

Met antivirussoftware kun je een computer beschermen tegen malware, zoals virussen, spyware en andere schadelijke programma’s. De software werkt op de achtergrond en controleert of er sprake is van malware op je laptop of pc. Dat klinkt mooi, maar heb je wel een (extra) antivirus nodig op je Mac of MacBook?

Producten van Apple worden doorgaans gezien als veilig en betrouwbaar, al glipt er zo nu en dan wel degelijk malware door de ingebouwde antivirus van Apple. Dat wil echter niet zeggen dat je nu meteen een antivirusprogramma moet downloaden. De maatregelen van Apple die standaard op je Mac of MacBook zijn ingebouwd zullen je tegen de grootste malwaredreigingen beschermen.

Op je Mac(Book) zorgt XProtect ervoor dat iedere app op malware wordt geïnspecteerd, en Gatekeeper blokkeert het uitvoeren van software die niet door Apple is goedgekeurd, tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft. Daarnaast is het goed om te weten dat Apple kwetsbaarheden over het algemeen snel dicht via automatische updates.

Als nieuwe malware wordt ontdekt op macOS, lees je dat al snel in de (tech)media. Het is dus verstandig om met enige regelmaat het nieuws over Apple-producten in de gaten te houden, zodat je op de hoogte bent van eventuele kwetsbaarheden en je jezelf ertegen kunt wapenen.

Het is in veel gevallen niet per se nodig om extra antivirus te installeren op je Mac, maar er zijn uitzonderingen. Deel je jouw Mac(Book) met meerdere personen? Wil je zekere voor het onzekere nemen? Of ben je vanwege je beroep op zoek naar extra bescherming van je bestanden? Je kunt dan overwegen om toch een extra beveiligingslaag aan te brengen door een antivirus op je Mac te installeren.

Aanbevelingen voor antivirus op Mac

Mac-gebruikers die op zoek zijn naar goede antivirussoftware als aanvulling op Apple’s eigen maatregelen, kunnen terecht bij een stuk of vijftien aanbieders. In onze gids met beste virusscanners voor Mac lees je alles over deze tools en vertellen we je welke software je het beste kunt gebruiken. We hebben de beste software voor het detecteren van malware op macOS hieronder voor je op een rij gezet (in alfabetische volgorde):

AVG Antivirus

Avira Security

Bitdefender

CleanMyMac X

Malwarebytes

Norton 360

Trend Micro Antivirus

Zo bescherm je je Mac(Book) zonder antivirus

Liever geen extra antivirussoftware installeren op je Mac? Door middel van de volgende tips kun je jezelf beter beschermen tegen malware.

Tip 1: Gebruik de Mac App Store

MacOS bevat standaard antivirusfuncties die ervoor zorgen dat je niet zomaar apps van onbekende ontwikkelaars kunt installeren, tenzij je dit anders hebt ingesteld. Zolang je software enkel downloadt uit de Mac App Store, ben je relatief veilig. Je kunt er haast zeker van zijn dat er niet met de software is geknoeid, gezien Apple de software vooraf heeft gecontroleerd op de aanwezigheid van malware. Uiteraard is er geen volledige zekerheid: er kan altijd iets doorheen glippen, al gebeurt dat zelden.

Tip 2: Download software bij de ontwikkelaar

Een andere manier om jezelf te beschermen is om software alleen te downloaden via de eigen website van (een betrouwbare) ontwikkelaar. Sommige software is nu eenmaal niet te downloaden via de Mac App Store. Op dat moment is de website van de ontwikkelaar zelf de aangewezen plek. Laat je niet verleiden door de soms talloze downloadportals op het internet. Je weet immers niet precies wat je downloadt via websites van derden.

Voordat je software buiten de Mac App Store om downloadt, is het verstandig om na te gaan hoe betrouwbaar de ontwikkelaar van het programma is. Als je de naam van de software of de ontwikkelaar nog niet kende, is het belangrijk om eerst research te doen naar de betrouwbaarheid ervan. Lees bijvoorbeeld reviews en ga na of de software regelmatig van (beveiligings)updates wordt voorzien. Zo weet je dat eventuele kwetsbaarheden (waarschijnlijk) snel worden gedicht.

Hoe weet je of je besmet bent?

Het is niet altijd even duidelijk of je Mac(Book) besmet is met malware. Het is zelfs mogelijk dat je er pas na een langere tijd achterkomt dat je getroffen bent door malware. Bijvoorbeeld doordat er plots een ongeautoriseerd bedrag wordt afgeschreven van je creditcard of doordat je ineens geen toegang meer hebt tot bepaalde bestanden op je laptop of desktop.

In sommige gevallen is het echter heel duidelijk dat je Mac(Book) besmet is met malware. Bijvoorbeeld omdat je de ene pop-up na de andere ontvangt met daarin advertenties of omdat er onbekende extensies of werkbalken opduiken in je browser. Daarom is het raadzaam om altijd onderzoek te doen naar de afkomst van plotselinge toevoegingen die je niet kent. Ook als de prestaties van je Mac op onverklaarbare wijze afnemen of bepaalde apps niet meer naar behoren werken, kan dit wijzen op de aanwezigheid van malware.

Hoe dan ook: trap nooit in dubieuze advertenties voor tools die beloven je Mac sneller te maken (zoals MacKeeper). Schakel liever hulp in van iemand met verstand van computers en software, of installeer een virusscanner met een goede reputatie om je Mac of MacBook te scannen of de eventuele aanwezigheid van malware.

