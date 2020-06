Zo kun je GPX-routes op de iPhone importeren voor toertochten

De Mergellandroute of de Heuvelrugroute zijn prachtig om te fietsen of als toertocht met de auto te doen. Maar hoe weet je de route? Met een GPX-bestand weet je precies hoe je moet rijden!

Met gewone navigatie rijd je van A naar B, maar soms wil je een mooie route rijden en dan heb je iets anders nodig. Vaak wordt hiervoor een GPX-bestand gebruikt. Dit is een bestand dat een route aangeeft via zogenaamde tussenpunten (waypoints). Deze worden aangegeven met coördinaten, een lengte- en breedtegraad. Als je zo’n route zou willen wandelen, fietsen of rijden volg je deze coördinaten die allemaal samen de route vormen. Maar waar vind je dergelijke routes en hoe kun je ze in GPX-formaat inlezen op je iPhone? Dat ontdek je in deze tip!

GPX-routes vinden

Je kunt mooie toertochten en routes overal op internet vinden. Google bijvoorbeeld naar ‘Utrecht gpx’ en je komt vast wel een aantal websites tegen die routes aanbieden in de regio die jij zoekt. Zo kun je bijvoorbeeld op gpstracks.nl en wandelroutes.org terecht voor wandelroutes in GPX-formaat en op nederlandfietsland.nl vind je allerlei fietsroutes. Er is eigenlijk keuze genoeg. Soms kun je de routes ook in andere formaten downloaden, zoals .wpt of .trk.

Wij kozen ervoor om met de auto een rondje te maken en vonden op de website van de ANWB een aantal toeristische routes:

Ga naar de webpagina voor ANWB Toeristische routes. Kies een route, bijvoorbeeld de Kempenroute. Bekijk de informatiepagina en druk met je vinger op Download de gpx. Kies de optie Kopieer.

Ga naar een app waarmee je GPX-bestanden kunt inlezen bijvoorbeeld GPX Viewer. Tik op het plusje en plak de zojuist gekopieerde URL. De route wordt nu ingelezen.

GPX-route rijden

Nu is het tijd om daadwerkelijk op pad te gaan! Ga je met de auto, dan heb je een bijrijder nodig om de route aan te geven, want je krijgt geen gesproken instructies en zult vaak op de kaart zitten te turen.

Tik in de GPX Viewer-app op de route die je wilt gaan wandelen, fietsen of rijden. Je ziet nu de route op de kaart en kunt op elk gewenst punt beginnen. Een blauw stipje geeft je huidige locatie aan. Als je meer inzoomt krijg je de tussenpunten (waypoints) duidelijker te zien, zodat je ook weet waar je moet afslaan. Pijlen geven aan in welke richting je bij voorkeur moet bewegen, maar je kunt een route natuurlijk ook in omgekeerde richting doen.

GPX-apps voor iPhone

Er zijn allerlei apps om GPX-bestanden op de iPhone in te lezen. Soms zijn ze voor algemeen gebruik, soms speciaal gericht op wandelaars of fietsers. Wij hebben voor GPX Viewer gekozen, omdat deze app goede waarderingen krijgt en redelijk vaak wordt aanbevolen als app voor GPX-bestanden. Bovendien ben je met een eenmalige aankoop klaar.

De app laat op een plattegrond continu de huidige positie zien. Aan de hand van lijnen en een pijl weet je of je de goede richting op gaat. GPX Viewer bepaalt met behulp van de GPS-ontvanger in jouw iPhone waar jij bent. Op de kaart kun je zien wanneer je moet afslaan.

Routebestanden voor GPX Viewer zijn overal op internet te vinden. Alleen al voor Nederland zijn er duizenden routes voor wandelen, fietsen en autorijden.

Andere apps die je kunt gebruiken zijn: