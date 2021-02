Apple Pay is de mobiele betaaldienst van Apple. Bij welke banken werkt Apple Pay, in welke landen werkt het en hoe doe je een betaling? Lees hier alles over Apple Pay in Nederland, de beveiliging en alle aangesloten banken en winkels.

Apple Pay is Apple's eigen betaaldienst, dat sinds juni 2019 en november 2018 beschikbaar is in respectievelijk Nederland en België. Met Apple Pay kun je betalen met je iPhone, Apple Watch, iPad en Mac in zowel winkels als apps en webshops. In Nederland is Apple Pay beschikbaar bij de grootste banken. Lees hier alles wat je wil weten over Apple Pay!