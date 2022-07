AirPods en andere audioproducten zijn regelmatig in de aanbieding maar tijdens Amazon Prime Day verwachten we nóg lagere prijzen. Wil je een setje AirPods, de AirPods Max op de kop tikken, dan is dit het moment! Op deze pagina verzamelen we de beste AirPods-deals voor Prime Day. Let op dat je Prime-lid moet zijn om ervan te profiteren, dus schrijf je alvast in!

AirPods Prime Day deals 2022: korting op oortjes en hoofdtelefoons

We houden je hier op de hoogte van alle afgeprijsde items op het gebied van AirPods, AirPods Max en andere merken zoals Bose. Liever geen AirPods? Dan kun je ook in dit koopjesoverzicht terecht.

Check ook onze andere aanbiedingenpagina’s:

Prime Day is vaak hét moment om korting te krijgen op je favoriete gear en de AirPods horen daar zeker bij. Hoe langer de AirPods in het assortiment blijven bij Apple, hoe meer kans er is op een goede korting.

Wanneer starten de AirPods Prime Day deals?

Amazon organiseert Prime Day dit jaar op 12 en 13 juli. Zorg dus dat je je bestelling plaatst voor woensdag 13 juli einde van de dag.

Heb ik Amazon Prime nodig voor de AirPods Prime Day deals?

Ja, om te kunnen profiteren van de AirPods-koopjes (en alle andere deals) moet je Amazon Prime-abonnee zijn. Je kunt een proefabonnement van 30 dagen afsluiten om te kijken of het iets voor jou is. Zorg dat je je op tijd aanmeldt als abonnee, zodat je direct kunt profiteren zodra de eerste AirPods-deals bekend zijn.

Ben je geen abonnee, dan zijn er nog steeds koopjes te halen. Zo zijn er altijd andere winkels die meegaat met de prijsverlagingen, dus we houden voor jou ook de koopjes bij Coolblue, BCC, MediaMarkt en meer winkels in de gaten. Wil je echter maximale keuze hebben, dan is het aan te raden om je voor Amazon Prime aan te melden. Je krijgt dan meteen toegang tot alle extra’s die daarbij horen, zoals kosteloze levering.

Beste Prime Day deals voor AirPods

Beste Prime Day deals voor audio

Beste Prime Day deals voor speakers

AirPods Max deals tijdens Prime Day

De AirPods Max is een behoorlijk prijzige hoofdtelefoon, maar gelukkig valt er genoeg te besparen: tot wel tweehonderd euro! De prijzen van de roze en groene versie liggen vaak wat lager, omdat deze kleuren wat uitgesprokener zijn. Voor neutrale kleuren zoals spacegrijs en zilver betaal je vaak wat meer. Apple rekent altijd dezelfde prijs, dus vooral bij de wat fellere kleuren kun je goede deals vinden.

Dit zijn de huidige deals:

AirPods Pro deals tijdens Prime Day

De AirPods Pro zijn de beste draadloze oortjes voor Apple-gebruikers. Ze hebben ruisonderdrukking, laten je moeiteloos wisselen tussen apparaten en werken ook met Hé Siri. Je kunt kiezen uit twee uitvoeringen: de nieuwste 2021-variant heeft een doosje die je ook via MagSafe kunt opladen. De eerdere 2019-variant werkt net zo goed, maar omdat de prijzen dicht bij elkaar liggen kun je net zo goed voor het MagSafe-model kiezen. Daarvan weet je zeker dat de voorraad minder lang in de winkel heeft gelegen.

Het enige nadeel van deze oortjes is dat ze bij Apple vrij prijzig zijn, maar als je op een goede deal wacht ben je slechts rond de 200 euro kwijt:

AirPods 3 deals tijdens Prime Day

De AirPods 3 is de nieuwste generatie uit 2021. Deze hebben qua design veel overeenkomsten met de AirPods Pro, maar dan zonder de rubberen in-ear oordopjes. Er zit geen ruisonderdrukking en transparantiemodus op, maar wel ruimtelijke audio, adaptieve EQ en een langere batterijduur. Wordt standaard geleverd met MagSafe-oplaadcase. De adviesprijs is €199,- maar bij andere winkels kun je vaak goedkoper uit zijn.

AirPods 2 deals tijdens Prime Day

De AirPods 2 zijn nog steeds verkrijgbaar en zijn een prima optie als je voor de eerste keer een setje AirPods koopt. Ze zijn klein, zijn prettig om te dragen en gaan 24 uur mee. De prijs ligt meestal iets boven de 100 euro, maar wellicht kunnen we tijdens Prime Day nog betere deals verwachten.

Weet je niet welke AirPods bij jou passen? Lees dan onze AirPods vergelijking met aankoopadvies, specificaties en meer.

Bekijk ook AirPods vergelijken: Max, Pro of gewoon, welke past bij jou? We vergelijken de AirPods modellen: AirPods Max, AirPods Pro en de gewone AirPods. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de AirPods? Welke AirPods moet je hebben en is het tijd om te upgraden?