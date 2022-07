iPhone Prime Day deals 2022: korting op je favoriete smartphone

Het kan je niet ontgaan zijn: de Amazon Prime Day-deals zijn bekendmaakt. En dat betekent: korting op iPhones én op allerlei accessoires voor je iPhone. Hier zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

Check ook onze andere koopjespagina’s:

Wanneer starten de MacBook Prime Day deals?

Amazon organiseert Prime Day dit jaar op 12 en 13 juli. Je hebt dus tot woensdag einde van de dag om ervan te profiteren.

Heb ik Amazon Prime nodig voor de MacBook Prime Day deals?

Ja, om te kunnen profiteren van de MacBook-koopjes (en alle andere deals) moet je Amazon Prime-abonnee zijn. Je kunt een proefabonnement van 30 dagen afsluiten om te kijken of het iets voor jou is. Zorg dat je je op tijd aanmeldt als abonnee, zodat je direct kunt profiteren van deze iPhone-deals.

Ben je geen abonnee, dan zijn er nog steeds koopjes te halen. Zo zijn er altijd andere winkels die meegaat met de prijsverlagingen, dus we houden voor jou ook de koopjes bij Coolblue, BCC, MediaMarkt en meer winkels in de gaten. Wil je echter maximale keuze hebben, dan is het aan te raden om je voor Amazon Prime aan te melden. Je krijgt dan meteen toegang tot alle voordelen die daarbij horen, zoals snelle levering zonder kosten.

Beste iPhone Prime deals

Vooral de iPhone 11 is met mooie korting te krijgen, dus een mooie kans om voor weinig geld eentje in huis te halen.

Scherpe deals voor andere iPhone-modellen

Dit zijn momenteel de laagste prijzen die Amazon rekent:

Beste Prime deals voor iPhone-houders

Beste Prime deals voor iPhone-accessoires

Beste Prime Day deals voor iPhone-opladers

Beste Prime Day deals voor iPhone-powerbanks

Bekijk ook Amazon Prime Day 2022: Apple-koopjes en nog veel meer! Amazon Prime Day is elk jaar hét grote feest met koopjes, ook voor Apple-producten. Het betekent scherpe aanbiedingen en duizenden geweldige deals. Maar: je moet wel Amazon Prime -lid zijn om ervan te kunnen profiteren. Heb je nog geen Amazon Prime , sluit dan een Amazon Prime proefabonnement van 30 dagen af, zodat je meteen kunt meedoen!