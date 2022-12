De leukste apps van november 2022 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze maand besproken op iCulture:

🇳🇱 Nederlandse apps van de maand november

Dragzter

Dragzter is een relatief nieuwe dating-app, maar deze pakt het anders aan dan je misschien zou verwachten. Zo heeft deze app een radar en kun je zien of er iemand in de buurt is die ook uit is op een leuke date. Een geinige toevoeging is dat je op kenteken kunt zoeken. Zie je een knapperd voorbijrijden of heb je leuk oogcontact gemaakt? Dan kun je het kenteken van die auto invullen in Dragzter. Heeft de eigenaar van de andere auto ook Dragzter, dan kun je op deze manier met elkaar in contact komen.

ScrEad

We besparen ScrEad vorig jaar ook al eens in de App Gemist, maar deze Nederlandse nieuws-app verdient wel weer wat aandacht. Met ScrEad (Scan & Read) kun je kun je in een ogenblik veel nieuws bekijken dat je waarschijnlijk interessant vindt. Je vindt er geen diepte-interviews, maar meer korte samenvattingen van nieuws. Ook lokaal nieuws is er te vinden. Voor breaking nieuws zijn er pushberichten.

Meer apps van de maand november

iCulture App van de Maand: RealityScan Deze app werd al langere tijd getest en we keken dan ook uit naar de release. Deze week was het zover en nu kan iedereen RealityScan downloaden. Met RealityScan kun je een object, bijvoorbeeld een stoel, in 3D scannen en er een haarscherp 3D-model van maken. Maak een paar rondjes om het object heen en zorg dat je van alle kanten foto’s maakt. Klaar? Dan maakt RealityScan een 3D-model van je object. De 3D-modellen kun je gebruiken om digitale kunst te maken of om het makkelijker aan anderen te laten zien. Je moet even de tijd nemen om een scan te maken, maar het resultaat kan verbluffend zijn. Het rekenwerk wordt in de cloud gedaan en je wordt met AI geholpen om ervoor te zorgen dat je alle hoekjes hebt meegepakt. RealityScan is volledig gratis.

Draw Things

Een andere indrukwekkende AI-app is Draw Things. Deze app maakt het mogelijk om tekst om te zetten in afbeeldingen. Voer bijvoorbeeld ‘Tim Cook on a horse’ in en je krijgt inderdaad Apple’s CEO op een paard ‘gephotoshopt’. Het rekenwerk wordt op je iPhone gedaan. Na het downloaden van de app moet je enkele rekenmodellen downloaden en daarna kun je van start gaan. Het kan even duren tot de afbeelding klaar is.

StoryGraph

Van hoogwaarde AI gaan we naar een klassieke bezigheid: lezen. Als je graag bijhoudt welke boeken je al gelezen hebt met wat extra statistieken erover, neig je waarschijnlijk al gauw naar Goodreads. Maar er is nu een waardige tegenstander: StoryGraph. Hier krijg je gepersonaliseerde statistieken te zien en kun je ook een eenvoudige lijst bijhouden met wat je allemaal wil lezen en wat je al uit hebt. Geen idee wat je moet lezen? Ook daarbij helpt StoryGraph. Verder is het ook mogelijk om leesdoelen in te stellen.

Morpho Converter

Wat je ook moet omrekenen, Morpho Converter kan het. Voor de hand liggende conversies van valuta en meeteenheden zijn uiteraard aanwezig. Daarnaast kun je zelfs landen converteren. Ga je naar een ander land, dan kun je in Morpho Converter bekijken welke stekkers je gaat gebruiken, waar telefoonnummers mee beginnen, hoeveel volt er uit het stopcontact komt en ga zo maar door. Er zijn widgets om snel je meestgebruikte conversies te checken, zoals bijvoorbeeld een koers. Op de Mac is er nu ook een menubalk-app beschikbaar voor razendsnelle omrekeningen.

Hit The Island

Enige tijd geleden schreven we al over Hit The Island, een leuk spelletje waarbij je een soort pong speelt met het Dynamic Island van de iPhone 14 Pro. Je kunt de game ook spelen op andere iPhones. Er is een grote update uitgebracht waardoor de game meer diepte krijgt. Zo kun je sterren en power-ups verzamelen om nog verder te komen in het spel. Vind je dat maar niks? Dan kun je gewoon de Arcade-mode spelen zonder al die poespas.

Daarnaast is er nu ook een tweede game, Hit The Island: Pinball. Het idee is hetzelfde, maar in plaats van pong speel je met een flipperkast.

McClockface

Met de McClockface-app kun je je iPhone beginscherm personaliseren. Je stelt widgets in met daarop een klok in precies de stijl die bij jou past. Ga bijvoorbeeld voor een simpele digitale klok of kies voor creatievere dingen zoals een kentekenplaat met daarop de tijd. Ook kun je kiezen voor een macOS Terminal-venster met de datum en tijd. Je kunt ook voor een Casio-stijl kiezen. McClockface is sinds kort ook beschikbaar in het Nederlands!

Facades

Het bezoeken van de lokale Apple Store kan een leuke hobby zijn als je een weekendje weg bent. Hoewel de producten hetzelfde zijn, is er aan de indeling van de winkel of de architectuur van het gebouw vaak wel iets te ontdekken. Om je op die ontdekkingstocht te oriënteren is er nu de Facades-app, die gevuld is met allerlei data en officiële foto’s van Apple. De app is te gebruiken op iPhone, iPad en Mac en alle bookmarks die je opslaat worden tussen deze apparaten gesynchroniseerd via iCloud.

Die bookmarks kun je op twee manieren gebruiken: om te markeren welke stores je nog eens wil bezoeken, of om het omgekeerde te doen: om bij te houden waar je al bent geweest. De app bestaat uit twee tabbladen: Stores en Locations. Op het eerste tabblad zijn de Stores simpelweg opgesomd op volgorde van openingsdatum. Je kunt erop tikken om meer informatie te zien en krijgt daarbij uitleg over bepaalde design-elementen.

Bekijk ook Met de Facades-app ontdek je alle Apple Stores Michael Steeber, voormalig redacteur van 9to5Mac, heeft een app gemaakt waarin je alle 521 Apple Stores terugvindt. Je kunt Apple Stores opzoeken en info opvragen. Je kunt ook bookmarken welke je al hebt bezocht.

Controller for HomeKit

Zo nu en dan komt er een handige update voor Controller for HomeKit. Deze app geeft je de mogelijkheid om veel geavanceerder om te gaan met je HomeKit-accessoires en automatiseringen. Je kunt nu geavanceerde notificaties krijgen. Hierbij combineert Controller for HomeKit meerdere metingen om zo conclusies te kunnen trekken. Ben je bijvoorbeeld weg van huis, maar staan de lichten nog aan? Dan kun je daar een notificatie van krijgen. Of misschien is het al warm genoeg in de woonkamer, maar staat de verwarming nog steeds aan. Zonde! Op de onderstaande afbeeldingen vind je nog wat voorbeelden.