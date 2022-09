Einde voor SwiftKey

Er waren al niet zoveel veegtoetsenbordjes voor de iPhone meer. Nu heeft Microsoft bekendgemaakt ook met het ooit zo populaire toetsenbord SwiftKey te zullen stoppen. De app zal op 5 oktober 2022 uit de App Store worden gehaald. Een reden wordt niet gegeven, maar het zou wel eens iets te maken kunnen hebben met het QuickPath veegtoetsenbord van Apple, waardoor er weinig eer meer te behalen valt aan een third party-toetsenbord.



Het aanbod van veegtoetsenborden was de afgelopen jaren al flink geslonken. In feite zijn nu alleen Fleksy en Gboard van Google nog over. Gebruikers van SwiftKey kunnen naar data.swiftkey.com gaan om hun data op te vragen.

SwiftKey verscheen in 2014, toen we nog op iOS 8 zaten. In onze SwiftKey-review merkten we op:

Nu SwiftKey Keyboard in het Nederlands is uitgevoerd, kan je niet meer om dit alternatieve toetsenbord op de iPhone en iPad heen. SwiftKey is briljant. Het zorgt ervoor dat je sneller kan schrijven met veegbewegingen, dat je sneller kan schrijven met één vinger én dat je sneller kan schrijven met het los intypen van woorden – omdat SwiftKey een overtuigend, zelflerend woordenboek heeft en op basis daarvan perfecte woordsuggesties geeft. Als je met het privacybeleid van de app kan leven, houdt niks je tegen SwiftKey Keyboard te proberen en misschien wel te blijven gebruiken als standaardtoetsenbord op iOS.

Later kreeg de app voorspellende emoji en betaalde thema’s. Maar er waren ook minder leuke momenten: er lekten klantgegevens uit. In 2016 hengelde Microsoft de app binnen maar sinds 2017 kwamen er eigenlijk geen nieuwe functies meer bij. Wel kreeg de app in 2020 een naamswijziging naar Microsoft SwiftKey. Wie dat wil kan de app nu nog downloaden, zolang het duurt. Je kunt twee talen tegelijk actief hebben en kunt kiezen uit maar liefst 150 talen, waaronder Nederlands. SwiftKey is gratis maar voor thema’s moet je vaak betalen via in-app aankopen.