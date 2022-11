Facades-app voor iPhone, iPad en Mac

Het bezoeken van de lokale Apple Store kan een leuke hobby zijn als je een weekendje weg bent. Hoewel de producten hetzelfde zijn, is er aan de indeling van de winkel of de architectuur van het gebouw vaak wel iets te ontdekken. Om je op die ontdekkingstocht te oriënteren is er nu de Facades-app, die gevuld is met allerlei data en officiële foto’s van Apple. De app is te gebruiken op iPhone, iPad en Mac en alle bookmarks die je opslaat worden tussen deze apparaten gesynchroniseerd via iCloud.



Die bookmarks kun je op twee manieren gebruiken: om te markeren welke stores je nog eens wil bezoeken, of om het omgekeerde te doen: om bij te houden waar je al bent geweest. De app bestaat uit twee tabbladen: Stores en Locations. Op het eerste tabblad zijn de Stores simpelweg opgesomd op volgorde van openingsdatum. Je kunt erop tikken om meer informatie te zien en krijgt daarbij uitleg over bepaalde design-elementen.

Op het tabblad Locations zie je veel meer info, waaronder grafieken, statistieken en allerlei manieren om te filteren. Wil je bijvoorbeeld een Apple Store met Avenues of de Apple Stores die in 2006 zijn geopend, dan kan dat. Je kunt ook zien welke winkels een bepaalde interieurstijl hebben en of er grafische panelen langs de wand zitten. Verder kun je een lijst bekijken van winkels die verplaatst zijn en winkelnummers die nog niet zijn toegewezen (elke Apple Store is namelijk voorzien van een R-nummer, met bijvoorbeeld R408 voor Amsterdam en R486 voor Brussel).

Welke drie landen hebben nu eigenlijk de meeste Apple Stores? Ook dat kun je zien in de app. Daaruit wordt al snel duidelijk dat het aantal Apple Store-openingen tien tot vijftien jaar geleden een piek heeft bereikt en daarna is afgezwakt. Dat maakt de kans kleiner dat er de komende jaren nog eens een Apple Store in Nederland of België bij komt – maar daar hebben de fans zich inmiddels wel bij neergelegd. Je kunt een donatie doen als je de app of de maker ervan wil steunen. Meer over de app lees je in deze blogposting. Via de Tabletops-nieuwsbrief houdt Michael Steeber je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de wereld van Apple Stores.

Het vastleggen van de Apple Stores die je hebt bezocht kan ook via Yesterday at Apple.