De leukste apps van december 2022 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze maand besproken op iCulture:

iCulture App van de Maand: DaVinci Resolve Onder professionele videobewerkers is DaVinci Resolve één van de bekendste opties. Sinds deze maand is er ook een iPad -versie van met heel veel toeters en bellen. Ook kleurcorrecties en audiobewerkingen kun je met deze app uitvoeren. De app is geoptimaliseerd voor iPads met een M1- of M2-chip, maar ook op andere iPads werkt de app. Nieuwere modellen kunnen wel meer functies gebruiken en sneller renderen, bijvoorbeeld in de ProRes Ultra HD videokwaliteit. DaVinci Resolve voor iPad lijkt nogal op de desktopversie. Ook kun je op de iPad allerlei AI-toepassingen gebruiken met de DaVinci Neural Engine. Eén van de handige tools is om op een slimme manier ongewenste achtergrondgeluiden te verwijderen. De app is gratis te downloaden, maar let wel: de volledige versie kost €115 via een in-app aankoop. Bekijk ook Professionals opgelet: videobewerker DaVinci Resolve is nu te downloaden voor de iPad De professionele videobewerker DaVinci Resolve is nu ook op de iPad te downloaden. De app is geoptimaliseerd voor modellen met M1- en M2-chip, maar werkt ook op oudere iPads.

Hand Mirror

Gebruik je regelmatig de webcam van je Mac voor vergaderingen? Dan kan het handig zijn om af en toe even te checken of je haar nog goed zit, of dat er geen chocopasta naast je mond zit. Met Hand Mirror kun je razendsnel even je camera erbij pakken. Door op de knop in de menubalk te klikken, opent een klein venster met daarin je webcamweergave. Ideaal dus om even te checken of alles goed zit voordat je in de vergadering stapt. Voor Macs met een notch kun je ook met de cursor achter de notch klikken en op die manier je camera activeren.

Hand Mirror kun je ook gebruiken om tijdens een schermopname jezelf ook in beeld te brengen. Tegen betaling kun je dit venster vrij nauwkeurig aanpassen naar jouw smaak. Dat kan wel nuttig zijn als je mooie schermopnames wil maken met je camera in beeld.

Direkto

Deze kompas-app is veel geavanceerder dan wat je standaard op je iPhone vindt. Met Direkto kun je niet alleen andere plekken opslaan en tegelijkertijd bekijken op het kompas, maar ook je eigen routes volgen. Dat kan van pas komen op wandeltochten. Er zijn verschillende weergavemogelijkheden. Zo is er ook een stand waarbij je een kaart en kompas in één ziet. Heb je een iPhone 14 Pro, dan zie je ook je kompas in het Dynamic Island.

Disney Dreamlight Valley

Disneyfans opgelet: er is een gloednieuwe Mac-game speciaal voor jou. In Dreamlight Valley speel je in een open wereld met héél veel Disney-karakters. Van de klassiekers van Mickey Mouse en Ariël tot modernere karakters zoals Remi van Ratatouille en Olaf van Frozen. Ooit heerste er harmonie, maar nu is het een donkere wereld geworden. Aan jou de taak om het op te lossen! Dreamlight Valley vereist een Mac met een M1-chip of nieuwer.

Balance

Tegenwoordig is thuiswerken voor veel meer mensen de norm. Het is daarom ook belangrijk om aandacht te geven aan het scheiden van je werktijd en privétijd. Je komt immers niet meer thuis van de zaak, maar je moet nu zelf de knop omzetten na een werkdag. De Balance-app voor Mac helpt je daarbij. In de app kun je ‘inchecken’ en ‘uitchecken’ van je werk. Onder werktijd geeft Balance je herinneringen om even te pauzeren. Zo voorkom je ongezond lange werksessies. Moet je echt even focussen? Dan is er een timer ingebouwd die de Pomodorotechniek gebruikt. Er zijn redelijk wat nieuwe functies die er nog aan komen, maar het is nu al een vrij complete app.

Sleep Aid

Verliest je MacBook te veel van de batterijcapaciteit in de slaapstand? Of zijn er andere problemen die zich tijdens de slaapstand voordoen? Met Sleep Aid voor Mac kun je een diagnose stellen. De app lost problemen ook nog op. Wordt je Mac bijvoorbeeld te warm in de slaapstand, dan kan Sleep Aid achterhalen wat hier de oorzaak van is. In een gedetailleerd overzicht bekijk je precies waarom de Mac doet wat ‘ie doet en waar mogelijke problemen zitten.

Je kunt Sleep Aid downloaden op de website van de ontwikkelaar.

MarsEdit 5

Met MarsEdit kun je eenvoudig een microblog bijhouden. Dat is een blog met korte berichtjes, net als op Twitter. Er is een nieuwe versie van deze app, namelijk MarsEdit 5. Hierin vind je een nieuwe teksteditor die gebruik maakt van de nieuwste technieken die Apple beschikbaar stelt. Ook kun je nu een toetsenbord shortcut instellen om razendsnel een nieuwe post te maken en te plaatsen.

Je kunt MarsEdit 5 downloaden op de website van de ontwikkelaar.