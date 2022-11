Begin 2022 kondigde Duolingo het al aan: er zou een ingrijpende redesign van de app plaatsvinden. Het ziet er wat minder serieus uit en je bent wat wat minder vrij om je eigen pad te kiezen. Maar het heeft ook voordelen. In deze review van Duolingo lopen we de plus- en minpunten langs.

Praat met iemand over taalcursussen voor de iPhone en binnen tien seconden komt Duolingo ter sprake. Er zijn alternatieven zoals Memrise en Babbel, maar die zijn een stuk minder populair. Duolingo biedt heel wat mogelijkheden om gratis een taal te leren. Zeker vanuit het Engels is de keuze enorm. Maar na een paar jaar begon de app wat slijtageplekken te vertonen. Vandaar dat er nu een compleet nieuwe structuur is, waarvan de uitrol een paar maanden geleden begon. Inmiddels zijn bijna alle gebruikers overgezet naar de nieuwe versie en is het hoog tijd om weer eens wat beter naar deze app te kijken!



In plaats van een boomstructuur moet je bij Duolingo voortaan een slingerend pad doorwerken. De eerste reacties daarop waren niet mals: Duolingo zou te veel lijken op Candy Crush en mensen op het ADHD- en autisme-spectrum klaagden dat ze hun houvast kwijt waren. Het grootste bezwaar was dat je nu een vaste volgorde moet aanhouden en niet meer heen en weer kunt springen tussen onderwerpen die jou interesseren. Ben je bijvoorbeeld scholier of gepensioneerd, dan zullen de werkgerelateerde zaken over een werkvergunning of een gesprekje voeren met collega’s je niet zo veel interesseren. Voorheen kon je die onderwerpen overslaan, nu moet je ze verplicht onder de knie krijgen, anders kom je niet verder.



De nieuwe app met het kronkelende pad.

Had je al voortgang gemaakt bij de eerdere versies van Duolingo, dan hoef je gelukkig niet helemaal opnieuw te beginnen. Zo had ik Duits en Italiaans in de oude versie al bijna uitgespeeld en hoefde ik met maar een paar lesjes te bewijzen dat ik ook bij de nieuwe indeling alles onder de knie heb. Met Frans, Spaans en Latijn ben ik halverwege, waarbij je kunt kiezen uit stapsgewijs losse lessen volgen of (na het doen van een redelijk moeilijke test) springen naar het volgende hoofdstuk.

Heb je in het verleden Duolingo geprobeerd en ben je afgehaakt na de zoveelste keer “I eat an apple” vertalen, dan raad ik aan om nog weer eens naar de app te kijken. De variatie in opdrachten is veel groter geworden: spreken, luisteren, woorden matchen, verhalen lezen, meedoen aan dagelijkse uitdagingen en vriendenuitdagingen, toernooien en leagues… er zitten allerlei mechanismen in om je betrokken te houden bij de app.

Als je Duolingo voor het eerst na lange tijd weer opstart, zul je schrikken hoe de app eruit zit. Sommige onderdelen zijn verdwenen, zoals de podcasts waarmee je alleen maar passief hoefde te luisteren en toch XP kon verdienen. Andere onderdelen zoals de luister- en spraakoefeningen, zitten er nog steeds in, maar zijn nu op een andere plek te vinden.



Je vindt de gebruikelijke opdrachten in de app, maar ze worden op een andere manier gerangschikt.

Leren onder begeleiding

De gedachte achter de nieuwe indeling is simpel: Duolingo wil dat je meer bij de hand wordt genomen en gaandeweg een taal leert. Je moet nog steeds dezelfde oefeningen doen: een mix van woordjes invullen, gesproken tekst opschrijven, zinnen vertalen en zinnen inspreken. De content is alleen iets anders gegroepeerd, in kortere lessen rondom meerdere thema’s. Daardoor zit je niet vijf rondes vast in het thema ‘Ziekte’ of ‘Familie’, maar krijg je meerdere onderwerpen door elkaar. Bepaalde thema’s komen wat vaker terug, zodat je de uitdrukkingen beter onthoudt.

Een goede toevoeging zijn de Guidebooks voor elke groep lessen, waarmee je wat meer uitleg krijgt over de woordjes en uitdrukkingen die je leert. Duolingo is daar nooit echt goed geweest in het geven van uitleg: je leerde bijvoorbeeld de Duitse naamvallen door simpelweg te proberen en kreeg geen toelichting of ezelsbruggetjes aangereikt waarom het ‘jeden Tag’ (met -n) en ‘jedes Wochenende’ (met -s) moest zijn. Dat is nog steeds niet het geval, maar aan de hand van voorbeeldzinnen krijg je per les wel een betere indruk welke vertaling goed is. Heb je een reeks lessen af, dan wordt de hele unit als afgerond gemarkeerd. Bij elke unit kun je dan nog eens 8 uitdagende oefeningen doen, waarmee je de Legendary Status bereikt en extra XP-punten verdient. Units gaan niet meer na verloop van tijd ‘kapot’, waarbij er een breuk op het icoontje te zien is. In plaats daarvan komen woordjes regelmatig terug in de latere lessen.



Als Super-abonnee heb je meer functies om te oefenen.

Grote verschillen per taal

De moeite die je moet doen om een cursus door te werken is per taal verschillend. Zo ben je met Latijn al na 14 units klaar, maar moet je bij Spaans maar liefst 211 units doorwerken. Je leert uiteraard dan ook veel meer en er is meer variatie in onderwerpen en oefeningen. Belangrijke talen zoals Spaans en Frans zijn ook van veel betere kwaliteit dan bijvoorbeeld Italiaans, waar de audio erg krampachtig is ingesproken. De Duitse cursus is wat korter met 114 units, maar heeft uitstekende audio. Dat is een heel verschil met Latijn, waarbij de audio van belabberde kwaliteit is, met veel ruis op de achtergrond en sprekers die een dik Amerikaans accent hebben. Ik begrijp wel dat er geen moedertaalsprekers van Latijn zijn, maar ik wil ook geen rare tongval aanleren.

De uil is nog steeds aanwezig in de app en dat geldt ook voor karakters als Lily, Vikram, Eddy en Junior. De inhoud van de lessen is ook nog steeds herkenbaar, maar is op een andere manier gerangschikt om beter te kunnen leren.

Duolingo is als gratis app goed te gebruiken, als je het rustig aanpakt en de app weer afsluit op het moment dat de ‘hartjes’ op zijn. Wil je echt voortgang maken en flink oefenen, dan is Duolingo Super (voorheen Plus) echt een aanrader. Ik heb met een aantal mensen een groepsabonnement afgesloten en dan betaal je maar €20,- per jaar. Je mag dan een onbeperkt aantal fouten maken (de ‘hartjes’ raken nooit op) en je kunt in de Practice Hub extra oefenen. Je krijgt persoonlijke oefeningen, kunt eerder gemaakte fouten oefenen en verhalen lezen… al met al een erg complete manier om een taal te leren.



Je wilt natuurlijk niet uit de Diamond League vallen. Oefenen dus!

Kun je met Duolingo echt een taal leren?

Nu vraag je je misschien af: helpt het ook? Dat ligt vooral aan je niveau en eigen sterke en zwakke punten. Het lukt mij bijvoorbeeld goed om een woordenschat in een vreemde taal op te bouwen, maar ik heb moeite om altijd die woordjes paraat te hebben op het moment dat ik een spontaan gesprek moet voeren. Duolingo gaat je daar niet bij helpen, aangezien je alleen vooraf gedefinieerde zinnetjes moet oplezen van het scherm en niet onder druk hoeft te reageren op een vraag.

Ik heb daarom in de coronaperiode een anderhalf jaar durende conversatiecursus Frans gevolgd via Zoom en merkte dat ik veel beter leerde om mezelf mondeling uit te drukken over hobbies, werk en dergelijke. Als je maar vaak genoeg gedwongen wordt om zomaar een gesprekje te voeren, kom je over je spreekangst heen en lukt het steeds beter. Grappig genoeg is ook mijn spreekvaardigheid in Spaans en Italiaans daardoor verbeterd. Met Duolingo vul ik nu mijn woordenschat verder aan en leer ik spelenderwijs nieuwe uitdrukkingen. Maar ik geloof niet dat je met alleen Duolingo echt goed leert om spontane gesprekken te voeren. Dat leer je toch het beste in de praktijk.

Score 8.5 Duolingo Gratis met in-app aankopen Voordelen + Makkelijke manier om talen te leren

Enorme keuze uit talen, vooral vanuit het Engels

Ook als gratis app goed bruikbaar

Gevarieerder dan eerdere versies

Allerlei gamemechanismes en trucjes om je betrokken te houden

Premium-functies zijn erg betaalbaar als je het als groep afsluit Nadelen - Audiokwaliteit en omvang varieert per taal

Podcasts zijn weggehaald uit de app

Niet meer zelf kiezen welke onderwerpen en in welke volgorde je wil leren

Conclusie Duolingo app

De vernieuwde Duolingo-app is even wennen, maar maakt het leren van een taal wel leuker en toegankelijker. Je wordt echt aan de hand genomen en hoeft alleen maar het aangegeven pad te volgen. Het is gemakkelijk om elke dag even een lesje te doen en wie fanatiek wil meedoen aan de toernooien en ranglijsten vindt ook genoeg uitdaging in de app. Zeker als je vanuit het Engels leert heb je keuze uit heel veel talen en met de gratis functies kun je op een rustig tempo goed uit de voeten. Voor mensen die wat fanatieker zijn heeft Duolingo met de Super-functies ook voldoende te bieden. Verwacht alleen niet dat je na het volgen van een cursus de taal vloeiend spreekt – tenzij je een talenwonder bent.

