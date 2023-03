De leukste apps van maart 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



🇳🇱 Nederlandse apps van de maand maart

Petey

Eerder deze maand besproken op iCulture:

Deze app was korte tijd te downloaden onder de naam WatchGPT, maar heeft nu een nieuwe naam gekregen omdat de App Store geen namen met ‘GPT’ meer toestaat. Dit is namelijk een handelsmerk van OpenAI. Het idee van deze Nederlandse app, gemaakt door Hidde van der Ploeg, is simpel maar geniaal. Met Petey kun je ChatGPT op je Apple Watch gebruiken en dus allerlei vragen stellen. Als je een vraag stelt aan Siri word je vaak doorgestuurd naar zoekresultaten op het web. Op de Apple Watch is dat niet handig en dan komt Petey veel beter van pas.

Je krijgt met deze app bruikbaar antwoord – en dat ook nog in een toepasselijke robot-achtige interface. Met text-to-speech leest de app het antwoord voor. Petey is de AI-assistent op je Apple Watch, die je nooit nodig dacht te hebben maar die toch erg vaak van pas komt. Zet je een shortcut naar Petey op je wijzerplaat, dan kun je Petey ook nog eens razendsnel starten.

MacGPT

Heb je het over Nederlandse ontwikkelaars, dan is Jordi Bruin nooit ver te zoeken. Deze developer brengt in rap tempo allerlei interessante apps uit en voelt precies de tijdgeest aan. MacGPT is een Mac-app waarmee je ChatGPT gemakkelijker kunt gebruiken. In plaats van inloggen in je browser op de website van OpenAI, kun je het jezelf eenvoudiger maken door MacGPT te installeren. Je kunt dan veel efficiënter werken. MacGPT laadt de gebruikersinterface van ChatGPT in, maar is ook snel te bereiken vanuit de menubalk. Eventueel kun je een toetscombinatie instellen om MacGPT nog sneller te openen.

Je kunt MacGPT downloaden via de website van Jordi.

Nuws

Nuws is een nieuwe Nederlandse app, bedoeld voor mensen die geen zin hebben om twee keer hetzelfde nieuws te lezen. Bij Nuws lees je alleen over onderwerpen die jou interesseren, op basis van thema’s die je vooraf kiest. De app is volgens ontwikkelaar Wouter nog in betafase, maar staat al wel in de App Store.

Detail Duo

Detail Duo is een nieuwe app van de Nederlander Paul Veugen. Dit is een app waarmee je met twee camera’s tegelijk kunt filmen. Je maakt een video met camera aan de achterkant van je iPhone en tegelijk leg je ook met de frontcamera beelden vast. Zo kun je via een inzetje commentaar geven op het getoonde. Paul heeft er de afgelopen twee jaar met zijn team aan gewerkt. Het is bedoeld voor podcasters, coaches en allerlei andere mensen die vaak video moeten maken. Je kunt de video vervolgens delen op Instagram, Twitter, TikTok of YouTube.

One iPhone.

Two cameras.

Infinite possibilities. Try it on iOS: https://t.co/zd2B3oXVIe pic.twitter.com/DvcrndXGe8 — Paul Veugen (@pveugen) March 18, 2023

Bij het starten van de app kies je de gewenste video-layout. Dit zal in een volgende update worden verbeterd, waarbij je tijdens of na afloop van de opname nog kunt wisselen tussen verschillende layouts. De filmopnames worden automatisch bewaard in iCloud, zonder dat je hoeft te exporteren of op te slaan. Je kunt dan ook meteen de video op de Mac openen vanuit iCloud en daar verder bewerken.

Swipe4Work

De Swipe4Work-app voorkomt discriminatie bij sollicitaties en maakt het solliciteren bovendien eenvoudiger. Met deze app kun je anoniem solliciteren, zodat je zonder vooroordelen aan een nieuwe baan wordt geholpen. Met één swipe naar rechts kun je solliciteren, zonder dat je een cv of motivatiebrief nodig hebt. De app bevat een matching-algoritme dat ervoor zorgt dat je alleen vacatures te zien krijgt die aansluiten bij je profiel en zoekvoorkeuren. Dit bespaart tijd en voorkomt onnodige sollicitaties op vacatures die toch niet bij je passen. Je geeft aan in welke branche je wilt werken, hoeveel uren je wilt werken, wat je salarisindicatie is en over welke skills en eigenschappen je beschikt. Hierdoor kunnen werkgevers snel en gemakkelijk zien of een kandidaat geschikt is voor de openstaande functie.

Swipe4Work is nu van start gegaan in de noordelijke provincies en wil vanuit daar het platform uitrollen over de rest van Nederland.

Stippl

Stippl is een nieuwe Nederlandse app om een reisplan te maken. Het vervangt de Excel-spreadsheet waarmee sommige mensen hun vakantie plannen. Je vult de bestemmingen en data in, boekt een hotel via Booking, Airbnb en andere aanbieders (dit is tevens het verdienmodel van de app) en regelt vervoer direct vanuit de app, waaronder het aanschaffen van vliegtickets. Er zitten ook praktische functies in, zoals een inpaklijst en een checklist met todo’s voordat je op reis kunt gaan. De app bevat al enkele kant en klaren paklijsten, die je kunt hergebruiken en aanpassen. In Stippl kun je bovendien je kosten bijhouden en automatisch verdelen.

Weet je nog niet waar je ter plekke gaat doen, dan biedt Stippl inspiratie voor activiteiten, hotspots en horeca op de bestemming. Je krijgt aanraders van eerdere Stippl-gebruikers te zien (die hopelijk dezelfde smaak hebben). Alles wat je leuk lijkt kun je opslaan in je account, per categorie en locatie. Ook kun je per item aangeven of je het aanraadt – of juist niet. Vrienden en familie kunnen tijdens de reis jouw favorieten, reizen en ervaringen zien door jouw account te volgen.

Heb je helemaal geen zin om moeite in een reis te stoppen, dan kun je een complete reis van een andere gebruiker kopiëren en precies hetzelfde doen. De app is gratis te downloaden en ook in het Nederlands te gebruiken.

Meer apps van de maand februari

iCulture App van de Maand: Petey We hebben ‘m hierboven al besproken bij de Nederlandse apps, maar we vinden dat Petey ook een vermelding verdient als app van de maand. We vinden namelijk dat Petey uniek in z’n soort is en ook nog eens heel goed is uitgevoerd. De populariteit van deze app weerspiegelt de gekte rondom ChatGPT en verwante technieken: bedrijven zoals Microsoft en Google rollen over elkaar heen met aankondigingen om niet de boot te missen. Toch is Hidde van der Ploeg er als zelfstandige ontwikkelaar in geslaagd om iets te maken dat er nog niet was. De app is al aangepast voor de nieuwste variant GPT-4. Dit is een betaalde update, bovenop de aanschafprijs. Maar wil je spontaan gedurende de dag wat experimenteren met ChatGPT, dan is Petey een echte must-have.

Petey 1.2 is now available in the App Store 🎉 🧠 GPT-4 Support (In-App Purchase Required)

💬 Multiple prompts (reply to Petey)

🎨 Change the icon for the complication And a lot more smaller improvementshttps://t.co/cbpNgOhrcG pic.twitter.com/9IgiNGbyAa — Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg) March 21, 2023

Magic Highlighter

Magic Highlighter is een Safari-extensie die zoekwoorden markeert. Zoek je bijvoorbeeld iets met Google of een alternatieve browser zoals DuckDuckGo, dan is het wel zo handig dat de woorden die je zoekt meteen herkenbaar zijn. Magic Highlighter doet dat voor je. Deze Safari-extensie is gemaakt door Caleb Hailey en is te gebruiken op de iPhone, iPad en Mac. Vooral op de iPhone en iPad komt dit van pas, want daar is de snelle toetscombinatie ⌘F (voor zoeken op een pagina) niet beschikbaar. Magic Highlighter kan gelijktijdig meerdere trefwoorden voor je markeren. Het werkt met Google, Bing, DuckDuckGo, Neeva, Kagi en de Brave Search-browser. De app werkt lokaal en stuurt geen data naar externe servers.

Landmarks

Dit is een app waar we al eerder uitgebreid over schreven. De Landmarks-app bevat 300 driedimensionale gebouwen en bezienswaardigheden die in Apple Kaarten te vinden zijn. Ze zijn afkomstig van de gedetailleerde stadskaarten die op steeds meer plekken beschikbaar zijn, waaronder Chicago, London, Los Angeles, New York, San Francisco, Sydney, Toronto en diverse andere steden. De Canadese ontwikkelaars André Baev en Simon Gardinier hebben deze data gebruikt. Bekijk het Royal Opera House in London of de Golden Gate Bridge in San Francisco, zonder dat je een speurtocht in Apple Kaarten hoeft te doen. De app is verkrijgbaar voor iPhone, iPad, Mac en Apple TV en vereist een toestel met minimaal A12-chip of M1-chip.

eM Client

De van de Mac bekende e-mailtoepassing eM Client is binnenkort ook op de iPhone te gebruiken. Er loopt momenteel een beta via TestFlight. De Mobile eM Client App werkt met IMAP-accounts en biedt ondersteuning voor POP3, Exchange, Microsoft 365 en Google Workspaces. Wat de iPhone-app uiteindelijk gaat kosten is nog niet bekend, maar op de desktop is dit wel een prijzige oplossing: je betaalt €60 voor een licentie of €130 voor levenslange updates. Er is ook een gratis versie voor de Mac om de app te leren kennen, maar die is qua functies zo beperkt dat je al snel naar de betaalversie grijpt. In de testversie voor iPhone ontbreken nog allerlei functies. Je kunt wel mail ophalen, maar extra’s zoals contacten, agenda’s, taken, notities en chats zijn nog niet toegevoegd.

em Client voor iPhone is hier te testen.

HE.NET Network Tools

Gebruik je de netwerktool Fing, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in dit gratis alternatief. HE.NET Network Tools bevat een grote collectie praktische tools voor je thuisnetwerk, zoals een IP-calculator, poortscanner, Traceroute, WHOIS, PING’s sturen en DNS-queries uitvoeren. Hij is te gebruiken op iPhone en iPad en kan zelfs tweefactor-wachtwoorden genereren. De app is maar 6MB groot en vereist iOS 13. Reclame en in-app aankopen zijn er niet.

Antoine

Zoek je meer een systeemtool voor je iPhone, dan is Antoine de moeite waard. Dit is een realtime viewer voor systeemlogs, geschikt voor devices die op iOS 13 t/m iOS 16.2 draaien. De app heeft een rustig uiterlijk in de stijl van een console en toont realtime Syslog/OSLog logs. Je kunt allerlei logbestanden op je toestel doorzoeken, zonder dat je een Mac nodig hebt. Ook kun je filteren op proces, bericht, type en andere parameters. Antoine was al beschikbaar op de GitHub-pagina van het project, maar is nu ook via de Chariz-repository te krijgen. Een jailbreak heb je niet nodig.

Music Library Tracker

Spatial Audio is een van de pluspunten van Apple Music. Er zijn talloze nummers voorzien van ruimtelijke audio, maar hoe vind je ze? Ze zijn alleen te herkennen aan het ‘Dolby Atmos’-label op het afspeelscherm en er zijn geen filterfuncties in de Muziek-app van Apple. De nieuwe app ‘Music Library Tracker’ gaat je echter te hulp schieten. Deze is gemaakt door freelance ontwikkelaar Ben Dodson en is vrij simpel qua opzet. Je maakt verbinding met je Apple Music-account en de app laat zien welke nummers met Spatial Audio te beluisteren zijn. Ook maakt de app een afspeellijst van alle nummers. De app werkt de lijsten regelmatig bij, zodat je geen nieuwe nummers mist. Toch heeft de app nog wel z’n beperkingen. Hij toont bijvoorbeeld alleen audiotracks die in je persoonlijke bibliotheek zitten. Meer informatie vind je op de website van de ontwikkelaar.

ReplyCube

ReplyCube is een Apple Mail-extensie om ingeblikte antwoorden te geven. Zo kun je sneller door je mail heen gaan, vooral als je vaak hetzelfde antwoord moet geven. Het is gemaakt door Funn Media, die eerder populaire apps zoals Calory en WaterMinder op de markt brachten. Apple voegde in macOS Monterey support voor Mail-extensies toe en daar hebben de makers van ReplyCube gebruik van gemaakt. Heel veel extensies zijn er overigens nog niet.

In ReplyCube maak je de herbruikbare antwoorden en tekstfragmetnen aan, die je wilt gebruiken om op e-mail te antwoorden. Je kunt hier ook filteren op bepaalde soorten berichten. De teksteditor van ReplyCube ondersteunt de standaard opmaak, maar ook afbeeldingen en bestanden. Moet je op een e-mail antwoorden, dan heb je in een paar kliks een standaard antwoord paraat. De app is gratis te downloaden en zeven dagen te gebruiken. Daarna moet je een abonnement nemen van €11,49 per jaar.

Gowalla

Na 10 jaar afwezigheid is Gowalla terug op de iPhone. Met deze app kun je inchecken op locaties en tips voor leuke restaurants en bars doorgeven aan vrienden. De app werd opnieuw uitgebracht tijdens het SXSW-festival, waar de oorspronkelijke versie in 2009 ook van start ging. Na overname door Facebook werd Gowalla uit de App Store gehaald. Oprichter en CEO Josh Williams ziet er echter nog steeds toekomst in en hoopt dat een nieuw betaalmodel gaat aanslaan.