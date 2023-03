Als bestuurder van een elektrische auto is het handig om te weten waar er langs je route laadpalen zijn die geschikt zijn voor jouw auto. In veel navigatie-apps zoals Apple Kaarten kun je al navigeren naar laadpalen, maar Waze gaat een stapje verder. Je kan in Waze handmatig gegevens van je elektrische auto invoeren, zodat het zoeken van de juiste laadpaal een stuk eenvoudiger wordt.



Waze met laadpalen voor elektrische auto’s

De komende weken wordt de functie voor elektrische auto’s in Waze wereldwijd uitgerold, dus het is mogelijk dat je het nu nog niet ziet. Zodra de functie voor jou beschikbaar is, kun je dus in de instellingen aangeven wat voor elektrische auto je rijdt en welk type stekker jouw voorkeur heeft. Vervolgens laat de app zien welke geschikte laadpalen er langs je route voorbij komen, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan en misschien wel met een lege accu staat. De optie verschijnt bij Instellingen > Voertuiggegevens > Elektrisch voertuig.

Waze zegt in een blogpost dat de informatie over laadpalen dankzij de Waze-community altijd up-to-date is. Bij een laadstation zie je relevante informatie zoals welke type stekkers er beschikbaar zijn en hoeveel er van elk bij de laadpaal aanwezig zijn. Ook zie je hoe snel de laadpalen je auto kunnen opladen. Je kan rechtstreeks naar zo’n laadpaal navigeren, maar ook tijdens je route zoeken naar laadpalen in de buurt.

Apple Kaarten en Google Maps hebben de laatste jaren al wat functies voor elektrische auto’s toegevoegd. Zo heeft Apple Kaarten een optie om je auto te koppelen, als de auto daar ondersteuning voor biedt. Ook Google Maps kan, indien ingebouwd in de auto, een koppeling maken voor het zoeken van geschikte laadpalen op je route. Daarnaast zijn er nog heel veel apps gespecialiseerd in elektrische auto’s en laadpalen zoeken.